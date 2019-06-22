На запад придут грозовые дожди, а остальная территория Украины будет изнывать от жары

Температура воздуха в большинстве регионов поднимется до 34 градусов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине на воскресенье 23 июня синоптики прогнозируют жаркую и сухую погодув большинстве областей, лишь на западе страны ожидаются грозовые дожди.

По прогнозам синоптиков, жителям западных областей стоит ждать грозы, местами града и шквалов ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 23-28.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, на побережье морей до 24; днём 29-34 градуса.

В Киеве – без осадков, температура ночью около 20, днем 31-33 градусов. По данным Центральной геофизической обсерватории столицы, 23 июня самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована в 1946 году и составила 33,1 градуса, а самая низкая – ночью 1983 года составила 6,5 градусов.

24 июня в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 23-28 градусов.

На остальной территории температура воздуха ночью составит 16-21, днем 29-34 градуса. В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью около 20, днем 30-32 градуса.

22 июня по состоянию на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28 градусов, в Днепре возле Киева – 26 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что до конца текущей недели на всей территории страны ожидается некоторое снижение температуры и дожди.

Также новости "Сегодня" напоминали о главных опасностях, которые подстерегают желающих искупаться в реке или озере в жару.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На запад придут грозовые дожди, а остальная территория Украины будет изнывать от жары". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"