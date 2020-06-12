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На западе Украины бушует непогода: без света остались более 200 населенных пунктов

12 июня, 07:44

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Западные области Украины, несмотря на жару, накрывают сильные дожди и грозы. Из-за непогоды без электроснабжения остался 241 населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"11 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 241 населенный пункт", – говорится в сообщении.

Без света остались люди в двух областях:

  • Львовская область – 200 населенных пунктов
  • Волынская область – 41 населенный пункт

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К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Напомним, не так давно в Тернопольской области люди заметили километровый смерч. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.

Видео: Витя Романив, Facebook

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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непогода обесточены населенные пункты грозы ГСЧС

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