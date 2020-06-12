На западе Украины бушует непогода: без света остались более 200 населенных пунктов

Западные области Украины, несмотря на жару, накрывают сильные дожди и грозы. Из-за непогоды без электроснабжения остался 241 населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"11 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 241 населенный пункт", – говорится в сообщении.
Без света остались люди в двух областях:
- Львовская область – 200 населенных пунктов
- Волынская область – 41 населенный пункт
К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.
Напомним, не так давно в Тернопольской области люди заметили километровый смерч. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.
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