На западе Украины бушует непогода: без света остались более 200 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Западные области Украины, несмотря на жару, накрывают сильные дожди и грозы. Из-за непогоды без электроснабжения остался 241 населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"11 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 241 населенный пункт", – говорится в сообщении.

Без света остались люди в двух областях:

Львовская область – 200 населенных пунктов

Волынская область – 41 населенный пункт

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К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Напомним, не так давно в Тернопольской области люди заметили километровый смерч. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.

Видео: Витя Романив, Facebook

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