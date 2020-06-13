На западе Украины реки выходят из берегов – спасатели предупредили об опасности

На Западе Украины, где бушует непогода, возможны затопления из-за выхода рек из берегов. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 14 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м; местами выход воды на пойму, возможно начальное затопление с/х угодий, объектов инфраструктуры возле рек, формирование значительного местного и склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 13-15 июня на реке Стоход в районе пгт Любешев при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см возможно частичное затопление сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что на Днепр во второй половине дня пятницы, 12 июня, обрушилась непогода: пошел сильный дождь с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Как сообщили в мэрии, в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

О том, как непогода повлияла на урожай в Украине, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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