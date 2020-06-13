Українська
$ 26,6
30,17
  1. Последние новости Украины

На западе Украины реки выходят из берегов – спасатели предупредили об опасности

13 июня, 10:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Возможно частичное затопление сельхозугодий и объектов инфраструктуры

На Западе Украины, где бушует непогода, возможны затопления из-за выхода рек из берегов. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 14 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м; местами выход воды на пойму, возможно начальное затопление с/х угодий, объектов инфраструктуры возле рек, формирование значительного местного и склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

Читайте также: Непогода бушевала в Ровенской области: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 13 июня и последние данные о карантине

Также отмечается, что 13-15 июня на реке Стоход в районе пгт Любешев при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см возможно частичное затопление сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что на Днепр во второй половине дня пятницы, 12 июня, обрушилась непогода: пошел сильный дождь с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Как сообщили в мэрии, в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

О том, как непогода повлияла на урожай в Украине, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода реки ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 13 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 13 июня и последние данные о карантинеУкраина
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ванну
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ваннуПолитика
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в Украине
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в УкраинеПолитика
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять