На западе Украины резко ухудшится погода: спасатели сделали предупреждение

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", в течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значительный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС предупреждают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

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