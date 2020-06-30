Українська
$ 26,69
29,95
  1. Последние новости Украины

На западе Украины стихия немного угомонится: какой будет погода 1 июля

30 июня, 13:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшее время погода в Украине будет жаркой

Пострадавший от непогоды запад Украины немного передохнет – 1 июля там не ожидается сильных осадков. Дожди в основном будут на востоке страны. При этом жара не особо спадет – от 24 до 33 градусов.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сейчас над Украиной атмосферный фронт, который продолжит и завтра поливать грозовыми дождями, местами со шквалом и градом.

"Завтра он начнет июль кратковременными дождями в восточных областях Украины, где-то в Крыму, пройдет через Днепр с районами и до Запорожья. Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины, но ничего, к счастью, мощного. Поскольку этот фронт холодный, то в среду, в его тылу, распространится, хотя и временно, более свежий воздух. В Украине ожидается в течение дня 24-28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится, 28-33 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 1 июля жара немного спадет, в столице максимально 25-27 градусов, существенных осадков завтра вряд ли стоит ожидать.

В тренде
В Украине в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом
Реклама

Синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине будет жаркой.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львовской области из-за ливней затопило санатории. В частности, непогода бушевала в курортном городе Моршин и ливни уже натворили немало беды.

А тем временем непогода добралась и до восточных областей – стихия накрыла Мариуполь. Под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с
Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)Происшествия
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)Днепр
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видеоУкраина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять