На западе Украины стихия немного угомонится: какой будет погода 1 июля

В ближайшее время погода в Украине будет жаркой

Пострадавший от непогоды запад Украины немного передохнет – 1 июля там не ожидается сильных осадков. Дожди в основном будут на востоке страны. При этом жара не особо спадет – от 24 до 33 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сейчас над Украиной атмосферный фронт, который продолжит и завтра поливать грозовыми дождями, местами со шквалом и градом.

"Завтра он начнет июль кратковременными дождями в восточных областях Украины, где-то в Крыму, пройдет через Днепр с районами и до Запорожья. Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины, но ничего, к счастью, мощного. Поскольку этот фронт холодный, то в среду, в его тылу, распространится, хотя и временно, более свежий воздух. В Украине ожидается в течение дня 24-28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится, 28-33 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 1 июля жара немного спадет, в столице максимально 25-27 градусов, существенных осадков завтра вряд ли стоит ожидать.

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Синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине будет жаркой.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львовской области из-за ливней затопило санатории. В частности, непогода бушевала в курортном городе Моршин и ливни уже натворили немало беды.

А тем временем непогода добралась и до восточных областей – стихия накрыла Мариуполь. Под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

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