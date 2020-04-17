Наблюдение за птицами во время карантина: энергетики ДТЭК запустили инициативу #StayHomeWatchBirds

Малая крачка. Фото: О. Сницар

Пандемия коронавируса и ее последствия – вызов, который стоит сегодня перед всем миром. В большинстве стран люди и предприятия находятся на самоизоляции, в особых условиях работают только организации, отвечающие за здоровье, безопасность и жизнеобеспечение городов и областей. И сегодня от каждого сознательного гражданина, который остается дома, зависит, насколько длительным будет этот режим.

Уже более трех недель энергетики ДТЭК Бурштынской ТЭС работают в специальном капсульном режиме, не покидая территорию станции. Они обеспечивают бесперебойное энергоснабжение городов, больниц и всех социальных объектов, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Для уменьшения темпов распространения вируса COVID-19 энергетики ДТЭК призывают всех украинцев оставаться дома и присоединяться к наблюдению за природой онлайн. Инициативу назвали #StayHomeWatchBirds. Это еще и способ привлечь внимание к идее сохранения биоразнообразия, экотуризма и бёрдвочинга.

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"В это непростое для страны время энергетики Бурштынской ТЭС продолжают работать, чтобы все украинцы могли находиться на самоизоляции дома в комфортных условиях. От соблюдения правил карантина всеми жителями Украины зависит, как скоро закончится и наша самая длинная смена. Пока вы находитесь дома, наблюдайте за птицами Бурштынского водохранилища онлайн через наши камеры, которые установлены на территории. Кто угодно – и дети, и взрослые, могут зайти, полюбоваться красотой дикой природы и даже помочь ученым-орнитологам", – рассказывает директор ДТЭК Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков.

ДТЭК Бурштынская ТЭС и водохранилище рядом – это уникальное место соседства градообразующей промышленности и дикой природы. Еще в прошлом году ДТЭК совместно с Галицким национальным природным парком и нидерландской компанией Silence TV Europe установили на территории Бурштынского водохранилища 4 камеры для наблюдения и исследования редких видов птиц в режиме реального времени.

"Состояние карантина похоже на добровольный домашний арест, когда не нужно куда-то привычно бежать или к чему-то стремиться. Это дает возможность заняться рефлексией и собой. Сейчас прослеживается скачок интереса к просмотру наших камер с лайв-трансляциями природы, птиц и других животных. Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь людям пройти это нелегкое время и выйти с карантина более мотивируемыми к достижению своих целей", – рассказывает Витаутас Балтрушайтис, руководитель Silence TV Europe.

На сегодня это практически единственные в Украине камеры для наблюдения за птицами онлайн. Это возможность изучать их жизнь, не выходя из дома, не только для ученых, но для каждого из нас.

"Благодаря реализации проекта удалось создать совместную научную площадку. Она необходима для изучения популяций европейских видов птиц, отслеживания фенологии миграций, динамики численности и поведения в миграционно-зимний и гнездовой периоды", – рассказывает Владимир Бучко, заместитель директора по научной работе Галицкого национального природного парка.

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На Бурштынском водохраналище уже зафиксировано до 100 видов птиц, 19 из которых являются представителями Красной Книги Украины. Бёрдвочинг – или наблюдение за птицами – в Украине набирает обороты, но пока еще развит слабо. Больше всего за птицами любят наблюдать в крупных городах – Киеве, Днепре и Львове. И это действительно может принести существенную пользу науке.

Анна Кузьо, орнитолог и национальный координатор проекта BirdID Ukraine

"Есть такой международный проект BirdID. Его суть – орнитологи-ученые обучают бёрдвочеров определять птиц, делать учеты для того, чтобы, проводя время на природе, занимаясь наблюдениями за птицами, люди знали и умели собирать данные для ученых, – рассказывает Анна Кузьо, орнитолог и национальный координатор проекта BirdID Ukraine. – Птиц на самом деле гораздо больше, чем большинство людей себе представляли раньше, у них свои дела, своя коммуникация. Очень интересно наблюдать за ними – как они бьются, как кормят птенцов, как делают гнезда. Это как живое кино или Дискавери, только своими глазами".

Инициатива #StayHomeWatchBirds – это когда каждый желающий в Украине может сделать вклад в сохранение окружающей среды и развитие орнитологии. Для этого необходимо оставить информацию о результатах онлайн-наблюдения за птицами Бурштынского полуострова на сайте проекта. Данные помогут ученым проводить исследования миграции водоплавающих птиц и будут регулярно передаваться Западноукраинскому орнитологическому обществу.

"Чем больше людей будут заниматься наблюдением за птицами, тем больше они будут понимать, как работает природа и что ей нужно. Когда вы наблюдаете за птицами, вы погружаетесь в окружающую среду, вы понимаете, как работает природа, это делает всех нас более чуткими. Более того, иногда наблюдение за птицами связывает вас эмоционально, поэтому вы начинаете любить и заботиться о природе и диких животных", – рассказывает Сильвия Урсул, вице-президент Общества защиты птиц и природы в Молдове (SPPN).

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Сегодня, когда жизненно важно соблюдать все ограничения, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции, наблюдение за птицами и дикой природой может стать увлекательным домашним хобби и подарить новые, интересные впечатления. Кроме того, такое наблюдение имеет успокаивающий, медитативный эффект.

Екатерина Долженко, психолог, гештальт-консультант

"Наблюдение за природой и, в частности, за птицами, хорошо влияет на сознание человека, на его состояние. Это считается menthal treatment – психическим лечением. Наш мозг концентрируется на чем-то одном и синхронизируется. Мы успокаиваемся, становимся менее импульсивными и более взвешенными. В Шотландии, например, врачи выписывают именно бёрдвотчинг для некоторых пациентов, а не просто прогулки на природе", – объясняет психолог, гештальт-консультант Екатерина Долженко.

Больше понять о природе и насладиться ее совершенством, познакомиться с разнообразием птиц, которые гнездятся в одном из красивейших мест, реально и во время карантина.

Включайте лайв-камеры, установленные на территории ДТЭК Бурштынской ТЭС, наблюдайте за редкими пернатыми и собирайте данные для ученых: https://birdwatching.dtek.com/​

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