Набсовет НОТУ решил отложить решение об отставке Аласании

11 членов Набсовета проголосовали "за", а 4 требовали полной отмены решения об увольнении

Фото: facebook.com/zurab.alasania.

Набсовет НОТУ решил отложить решение об отставке Аласании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg 2019-02-12T22:53:00+02:00 Украина 11 членов Набсовета проголосовали "за", а 4 требовали полной отмены решения об увольнении

Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" решил отложить решение о расторжении контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией до 6 мая.

Как сообщает пресс-служба Общественного, на внеочередном заседании Набсовета во вторник было вынесено предложение пересмотреть предыдущее решение совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного Аласанией.

"Ранее журналистское сообщество и представители общественности резко осудили решение о прекращении контракта с председателем правления с нарушением соответствующих законных процедур и без должных на то оснований. В ходе голосования члены наблюдательного совета решили отложить свое решение и оставить Зураба Аласанию выполнять обязанности председателя правления до мая 2019 года", – сказано в сообщении.

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Наблюдательный совет мотивировал такое решение желанием развеять сомнения общественности относительно политического контекста решение об отставке Аласании.

На заседании Набсовета во вторник также был утвержден финансовый план НОТУ на 2019 год, а также одобрен ежегодный общий отчет НОТУ за 2018 год.

В свою очередь, как рассказала в комментарии hromadske.ua исполняющая обязанности председателя наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа, с главой Общественного Аласанией решили расторгнуть контракт с 6 мая 2019 года, чтобы его увольнение связывали с президентскими выборами в Украине. Как сообщается, 11 членов набсовета проголосовали "за", а 4 требовали полной отмены решения об увольнении.

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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