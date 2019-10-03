НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО

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Правоохранители требуют ареста либо залога в 300 млн. грн. в отношении экс-депутата Максима Микитася.

Его антикоррупционная прокуратура считает организатором сделки, согласно которой вместо жилья в центре столицы военным дали квартиры на окраине Киева, которые оказались в разы дешевле. Суд состоится уже завтра. "Сегодня" пытались узнавать позиции обеих сторон.

По данным правоохранителей, речь идет о современном доме в престижном Печерском районе столицы. Именно в нем, считают следователи, должны были получить жилье работники Нацгвардии. Но вместо элитного района, согласно материалам дела, военных поселили на окраине, в доме, где квартиры намного дешевле.

Военных поселили в доме далеко от центра. Квартир дали даже больше, чем планировали – 65 вместо 50. Но следователи отмечают, что жилье в центре, в престижном Печерске – дороже, поэтому мол, на окраине квартир должны были дать больше. Их недодали, как утверждает следствие, на 81 млн. грн.

Оба дома – и в центре, и на окраине – строила корпорация Укрбуд. Ранее ей руководил Максим Микитась, которого сейчас обвиняют в причастности к организации этой сделки.

"Используя подконтрольные ему строительные компании, а также, действуя по предварительному сговору с бывшим руководителем Национальной гвардии Украины, генеральным директором компании-застройщика и частным оценщиком, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины", – заявила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

Дом в центре, на Печерске, построили на земле, принадлежавшей военной части.

Весной сообщение о подозрении в организации такого обмена получили бывший командующий Нацгвардии Юрий Алеров, гендиректор компании застройщика, частный оценщик недвижимости и исполнительный директор компании-застройщика. Они до сих пор под следствием, и подозрений с них не снято, убеждает руководитель САП Назар Холодницкий.

"Он как раз замыкает круг подозреваемых. Я опровергаю слухи, что бывший командующий Нацгвардии уже перестал быть подозреваемым. Все лица являются подозреваемыми. Подозрение — это фактически последний элемент в кругу субъектов, которых следствие считает причастными к этому преступлению. Мы доказываем, что это был сговор, потому что есть группа и каждый выполнял свою роль. Какова роль каждого — это уже вы увидите в обвинительном акте", – заявил глава САП Назар Холодницкий.

В Нацгвардии ситуацию с предоставлением квартир, пока продолжается следствие, не комментируют.

В течение дня "Сегодня" пытались связаться с Максимом Микитасем, писали сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию с подозрением, звонили, но он не отреагировал.

Получить комментарии непосредственно от Максима Микитась рассчитываем в пятницу утром, в Высшем антикоррупционном суде, где запланировано избрание меру пресечения. Правоохранители требуют задержание на период следствия либо залог размером в 300 млн. грн. С этим вопросом завтра утром будет определяться Высший антикоррупционный суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить директора строительства, где погиб работник.

Также в Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной".

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