Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме"

Сегодня, 16:06

Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета

Иллюстрация. Фото: пресс-служба НАБУ
Иллюстрация. Фото: пресс-служба НАБУ.
НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg Украина Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета

По результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования журналистского проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" о фактах коррупции в "оборонке" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще одно уголовное производство. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины. Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей расследования журналистов, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, которые ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. 

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег хищение, укроборонпром, НАБУ

Вы сейчас просматриваете новость " НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе

Сегодня, 12:18

В "Укроборонпроме" отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов

Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме"

Сегодня, 11:24

Глава государства уволил высокопоставленного чиновника и требует от правоохранителей установить истину в деле о хищениях в "оборонке"

Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн

Вчера, 18:21

Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, утверждают в САП

Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому"

Вчера, 13:18

Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову организовать заседание

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Кабмин: как будут проверять получателей пенсий и субсидий
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"