НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме"

Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета

Иллюстрация. Фото: пресс-служба НАБУ.

НАБУ открыло новое дело по факту хищений в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg 2019-03-05T16:06:00+02:00 Украина Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета

По результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования журналистского проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" о фактах коррупции в "оборонке" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще одно уголовное производство. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины. Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей расследования журналистов, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, которые ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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