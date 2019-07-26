НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева (дополнено)

Следственные действия касаются судей данной судебной инстанции

Окружной админсуд. Фото: facebook.com/OACK.640.

Детективы Национального антикоррупционного суд и сотрудники Генеральной прокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – говорится в сообщении НАБУ.

Видео: Facebook/Судебно-юридическая газета

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве 34 из 41 окружного судьи "заболели" в один день и не явились на обязательное квалификационное оценивание. В итоге его пришлось перенести. В их числе оказался даже глава Окружного админсуда Павел Вовк, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, 19 июля НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке". Следственные действия проходили в помещениях "Богдан Моторс" и спортивном комплексе "5 элемент".

Спустя несколько дней НАБУ снова провело обыски в компании "Богдан Моторс", но на этот раз уже по другому уголовному производству.

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