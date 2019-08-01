НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух") по подозрению в злоупотреблениях, связанных с ликвидированным Платинум Банком. Об этом сообщили в ведомстве.
Также обыски под процессуальным руководством прокуроров Специализированно антикоррупционной прокуратуры проводятся и по месту жительства должностных лиц предприятия.
"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО Платинум Банк, признанного неплатежеспособным. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года", – сообщили в НАБУ.
В пресс-службе "Украэроруха" также подтвердили, что к ним пришли с обысками в главный офис.
"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств из Платинум Банка", – отметил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.
В компании напомнили, что часть средств предприятия были размещены в указанном банке в период руководства "Украерорухом" Дмитрия Бабейчука.
Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года в Национальном банке Украины проходили обыски, которые связаны с деятельностью Платинум Банка относительно возможного умышленного повышения ликвидности и снижения экономических рисков. Руководитель САП Назар Холодницкий озвучил подробности по обыскам в НБУ.
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