Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе"

Сегодня, 14:08

Расследование начато еще в 2017 году, в котором фигурирует один из ликвидированных банков

Фото: Facebook/Украэрорух

Фото: Facebook/Украэрорух

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8 Украина Расследование начато еще в 2017 году, в котором фигурирует один из ликвидированных банков

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух") по подозрению в злоупотреблениях, связанных с ликвидированным Платинум Банком. Об этом сообщили в ведомстве.

Также обыски под процессуальным руководством прокуроров Специализированно антикоррупционной прокуратуры проводятся и по месту жительства должностных лиц предприятия.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО Платинум Банк, признанного неплатежеспособным. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года", – сообщили в НАБУ.

Реклама

В пресс-службе "Украэроруха" также подтвердили, что к ним пришли с обысками в главный офис.

В тренде
Боевики сорвали перемирие и нанесли урон украинской армии

"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств из Платинум Банка", – отметил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

В компании напомнили, что часть средств предприятия были размещены в указанном банке в период руководства "Украерорухом" Дмитрия Бабейчука.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года в Национальном банке Украины проходили обыски, которые связаны с деятельностью Платинум Банка относительно возможного умышленного повышения ликвидности и снижения экономических рисков. Руководитель САП Назар Холодницкий озвучил подробности по обыскам в НБУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

НАБУ Украэрорух обыски платинум банк

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Зеленский позвонил Кличко из Днепра и попросил вернуть долг
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и попросил вернуть долг
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Загадочное убийство участницы «Битвы экстрасенсов»: подробности
Загадочное убийство участницы «Битвы экстрасенсов»: подробности
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Умер известный советский футболист
Умер известный советский футболист

Популярные статьи

Жара уже не вернется: синоптик рассказал о погоде до начала осени
Жара уже не вернется: синоптик рассказал о погоде до начала осениУкраина
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджетЭкономика
Доллар резко ушел вверх: итоги дня на межбанке
Доллар резко ушел вверх: итоги дня на межбанкеФинансы
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе