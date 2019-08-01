Расследование начато еще в 2017 году, в котором фигурирует один из ликвидированных банков

Фото: Facebook/Украэрорух

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8 2019-08-01T14:08:00+03:00 Украина Расследование начато еще в 2017 году, в котором фигурирует один из ликвидированных банков

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух") по подозрению в злоупотреблениях, связанных с ликвидированным Платинум Банком. Об этом сообщили в ведомстве.

Также обыски под процессуальным руководством прокуроров Специализированно антикоррупционной прокуратуры проводятся и по месту жительства должностных лиц предприятия.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО Платинум Банк, признанного неплатежеспособным. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года", – сообщили в НАБУ.

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В пресс-службе "Украэроруха" также подтвердили, что к ним пришли с обысками в главный офис.

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"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств из Платинум Банка", – отметил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

В компании напомнили, что часть средств предприятия были размещены в указанном банке в период руководства "Украерорухом" Дмитрия Бабейчука.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года в Национальном банке Украины проходили обыски, которые связаны с деятельностью Платинум Банка относительно возможного умышленного повышения ликвидности и снижения экономических рисков. Руководитель САП Назар Холодницкий озвучил подробности по обыскам в НБУ.

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