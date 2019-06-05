НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола

Антикоррупционеры назвали причину визита в главную футбольную организацию страны

Фото: facebook.com/ffukraine.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины). Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства в Facebook.

На запросы СМИ антикоррупционеры подтвердили, что действительно ведутся следственные действия в футбольной федерации.

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины. Указанные обыски согласованы генеральным прокурором", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Госбюро расследований проводило обыск в НАБУ. Следственные действия проходили в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами.

Позже сами антикоррупционеры привлекли к ответственности двух своих детективов. Они были уличены в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, за что их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что пока украинские правоохранители проводят антикоррупционные расследования, в оккупированном Крыму бесчинствуют российские силовики. Новости "Сегодня" сообщали, как оккупанты приходили с обысками к крымскотатарским активистам. Подробней смотрите в сюжете:

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