НАБУ сообщило о масштабной коррупции в ОПК

Ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур, отмечают в Бюро

Национальное анктикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промішленном комплексе на более чем 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"Минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ пока зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений", – говорится в сообщении.

В результате таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства нанесен ущерб на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долл.

"Ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур: каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что кроме расследований существующих коррупционных схем, детективы НАБУ предотвращают появление новых.

"Удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче-смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества. В общем, благодаря этой деятельности детективов НАБУ, удалось предотвратить хищение более 130 млн грн", – говорится в сообщении.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что основным источником политической коррупции в Украине является коррупция на государственных предприятиях, причем масштабы последней "не описать никакими словами".

Напомним, Минэкономики выделит на развитие украинской оборонки более 2 млрд грн.