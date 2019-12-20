НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы миграционной службы Пимаховой

Экс-чиновница уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации, сообщили в НАБУ

Дина Пимахова. Фото: facebook.com

Экс-первому замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщается пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"19 декабря детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-чиновница уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

В частности, ее действия квалифицированы по ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

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"По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги чиновница потребовала и, как следствие, получила неправомерную выгоду в размере 1800 долл. (на время совершения преступления – 46 944 грн)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года она предложила организовать получение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получили паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае должностное лицо за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просила неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. (на время совершения преступления – 763 551 грн).

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2017 года.

Ранее нововсти "Сегодня" писали, что 30 ноября 2017 года сотрудники СБУ по санкции ГПУ задержали агента под прикрытием, работавшего от НАБУ, который пытался дать взятку первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Тгда сообщалось, что ему инкриминируют провокацию дачи взятки.

Позже на тот момент генпрокурор Юрий Луценко озвучил детали по спецоперации агентов НАБУ. По его словам, они действовали по трем эпизодам, предлагая чиновнице ГМС оформить документы на трех иностранных граждан за вознаграждение – на двух якобы иранцев и одного вьетнамца.

После задержания своего сотрудника, НАБУ обрушилось с обвинением в адрес ГПУ, что те совместно с СБУ сорвали спецоперацию по раскрытию участников организованной преступной группировки в ГМС и назвали это спланированной диверсией силовиков.

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