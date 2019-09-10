Нацагенство по предотвращению коррупции попало в скандал с хищением данных: детали

Один из сотрудников НАПК незаконно скачивал данные о прокурорах и судьях из реестра деклараций, сообщил Труба

/ Фото: РБК-Украина

Сотрудник Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций чиновников, прокуроров, судей и нардепов и, вероятно, передавал ее третьим лицам. Об этом в соцсетях сообщил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, защищенные законом – идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это без оснований и, что самое главное – незаконно", - сообщил Роман Труба.

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По данным главы Бюро, в поле зрение чиновника НАПК попали декларации 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, работники Нацполиции.

"Благодаря оперативным действиям Нацполиции, любознательный работник НАПК уже получил сообщение о подозрении", - написал Труба.

Ранее в Офисе президента заявили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции ждет перезагрузка.

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