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Нацагенство по предотвращению коррупции попало в скандал с хищением данных: детали

10 сентября, 12:32

Один из сотрудников НАПК незаконно скачивал данные о прокурорах и судьях из реестра деклараций, сообщил Труба

/ Фото: РБК-Украина

Сотрудник Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций чиновников, прокуроров, судей и нардепов и, вероятно, передавал ее третьим лицам. Об этом в соцсетях сообщил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, защищенные законом – идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это без оснований и, что самое главное – незаконно", - сообщил Роман Труба.

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По данным главы Бюро, в поле зрение чиновника НАПК попали декларации 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, работники Нацполиции.

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"Благодаря оперативным действиям Нацполиции, любознательный работник НАПК уже получил сообщение о подозрении", - написал Труба.

Ранее в Офисе президента заявили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции ждет перезагрузка.

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труба декларации НАПК ГБР

Источник: Сегодня

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