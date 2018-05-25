Нацбанк скупает доллары на межбанке, а субсидии становятся меньше: цифры и события недели

Бюджетные затраты на субсидии снижаются, а в Киеве ждут гостей на финал Лиги Чемпионов

Общество

Не менее 55 тысяч иностранных болельщиков прибудет на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая. Об этом сказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

197 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили с начала российской агрессии на востоке Украины саперы Вооруженных сил и проверили 3,8 тыс. га территории, сообщает сайт Министерства обороны.

На 1,5 млрд куб. м после завершения отопительного сезона Украина увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза". С 8 апреля по 19 мая запасы в хранилищах возросли на 19,8% – до 8,9 млрд куб. м.

Возросли на 41% в январе-апреле аптечные продажи в Украине в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 30,1 млрд грн. При этом, в натуральном выражении аптечные продажи за четыре месяца увеличились на 8% – до 543,6 млн упаковок. По итогам 2017 года аптечные продажи в денежном выражении возросли на 19% в сравнении с 2016 годом – до 68,3 млрд грн., в натуральном выражении на 12% – до 1,5 млрд упаковок.

До 1 декабря будет завершено строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныцы" Евгений Кравцов.

960 преступлений в течение пяти месяцев этого года иностранцы совершили на территории Украины, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.

3922 зрителя на одной игре чемпионат украинской Премьер-лиги в сезоне-2017/18 стал худшим по посещаемости за всю 26-летнюю историю независимых первенств Украины по футболу. 188 матчей чемпионата Украины в высшем дивизионе посетили 737 321 зритель. Это на 8,5% меньше, чем было в сезоне 2016/17 годов.

1 506 476 переселенцев или 1 231 136 семей из Донбасса и Крыма учтены официально по состоянию на 21 мая 2018 года, по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

Превысила 1,4 млрд грн на сегодняшний день сумма взысканных с должников алиментов, сообщили в Минюсте. 119 тысяч неплательщиков получили предусмотренные законом запреты, составлены почти 16 тысяч протоколов о назначении общественно полезных работ.

Уменьшился на 59% средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ на одно домохозяйство в апреле 2018 года в сравнении с апрелем прошлого года – до 309,8 грн. Об этом говорится в данных Госстата. В апреле этого года субсидии получили 6,8 млн домохозяйств (45% от общего количества домохозяйств страны).

35 футбольных клубов были привлечены к организации договорных футбольных матчей – об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что полицейская спецоперация, направленная на выявление лиц, причастных к организации "заказных" футбольных матчей длилась более одного года. "В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины", – заявил глава МВД Арсен Аваков.

13 тысяч женщин зарегистрированы Минюстом в статусе "должник по алиментам", что составляет 8% от общего количества должников.

43% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО, если бы соответствующий референдум проводился в ближайшее время. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 33% – против вступления, 7% – не намерены голосовать, 18% не определились с ответом. Для сравнения: в декабре 2017 года такую инициативу поддерживали 37% респондентов, против – 26%, не собирались голосовать 12%.

Добавил еще 3,7 пункта в апреле Индекс потребительских настроений украинцев после роста в марте этого года на 2,3 пункта. На начало мая он был 61,3 в сравнении с 54,8 год назад. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine. Согласно исследованию, оценка респондентами текущего положения выросла на 2,3 пункта – до 58,9, в том числе текущего личного материального положения – на 3,7 пункта, до 51,7, а целесообразности крупных покупок – на 0, 9 пункта, до 66,2.

13360 объектов уже проверила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, что составляет 41% от запланированного количества. Проверками выявлено 167 тыс. нарушений, из которых 63 тыс. не устранялись в течение длительного времени.

О возможной масштабной кибератаке накануне финала Лиги Чемпионов на государственные структуры и частные компании предупреждает СБУ. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter.

На 30% объектов дорожного строительства 2017 года "Укравтодор" выявил нарушения в ходе проверки. Всего проверено 487 объектов.

175 млн грн органы Государственной исполнительной службы с начала текущего года взыскали с 64 работодателей задолженности по зарплате в пользу 13,5 тыс. работников, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Больше всего долгов погасили "Северодонецкое объединение "Азот" (12,6 млн грн в пользу 501 работника), "Ривнеазот" (3,7 млн грн в пользу 117 работников) и "Лисичанскуголь" (2,5 млн грн в пользу 118 работников).

42 объекта культурного наследия Кабинет министров дополнительно внес в категорию национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Сократилось на 20,2% в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство водки с содержанием спирта менее 45,4% – до 3,7 млн декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 9,6% – до 591 тыс. декалитров. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Экономика

Купил 129 млрд долларов Национальный банк со 2 по 18 мая на межбанковском валютном рынке. Продажа валюты в этот период не проводилась. С начала года покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 1,189 млрд долл.

Выросли на 12,1% средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно сообщению Госстата, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 9,5%, а животноводства – на 24,4%.

Сократилось на 0,8% за первые три месяца 2018 года количество абонентов мобильной связи в Украине в сравнении с предыдущим кварталом – до 55,3 млн чел. Количество абонентов кабельного телевидения сократилось на 4,1% – до 2,2 млн. А количество интернет-абонентов увеличилось почти на 0,9% – до 23,8 млн, из них 89,7% – домашние абоненты. Фиксированной телефонной связью по состоянию на 1 апреля пользуются 5,9 млн городских абонентов и 802,5 тыс. абонентов в селах.

Составил 31 тыс. тонн экспорт грецких орехов из Украины в 2017 году, или на 101 млн долл., сообщили в ассоциации "Укрсадпром". Экспорт в натуральном выражении, по сравнению с 2016 годом, снизился с 40 тыс. тонн.

Увеличит на 8,9% НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты по сравнению с апрелем – до 9952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

116 млрд грн составят общие расходы на посевную кампанию. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. По состоянию на 18 мая фактически израсходовано 87 млрд грн. На сегодняшний день засеяно 6859 тыс. га или 93% от плана, почти так же как и в прошлом году.

20,1 млрд грн налога на прибыль задекларировали крупные налогоплательщики за первый квартал, что составляет 81,4% от общих начислений по стране. Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков. Эта сумма на 3,3 млрд грн или на 19,4% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. Всего по Офису КНП декларации по налогу на прибыль подали 1346 субъектов хозяйствования – 5% от общего количества таких плательщиков по Украине.

406,8 млн грн на сегодня составляют долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий, они являются результатом тяжёлого экономического состояния государственного угольного сектора.

Не более 80 грн составит цена билета на поезд, который планируют запустить с 1 декабря между Киевом и крупнейшим аэропортом страны "Борисполем".

Вырос на 7% за январь-апрель товарооборот розничной торговли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли в апреле в сравнении с мартом уменьшился на 2,9%, в сравнении с апрелем прошлого года вырос на 7,6%.

7,268 млрд грн суммарно привлек в бюджет 22 мая Минфин на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. При этом получено 164,8 млн гривен и 272,3 млн долларов.

2,052 млрд гривен составила в апреле прибыль всех коммерческих банков. Об этом говорится в данных Нацбанка. В то же время в январе-апреле банки заработали 10,724 млрд грн. В 2017 убыток коммерческих банков составил 24,4 млн грн. Убыток банков в 2016 году был 159 млрд грн.

Продал активы 18 неплатежеспособных банков на сумму 139,74 млн гривен Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14-18 мая. Из них на 47,23 млн грн проданы права требования по кредитам. Еще 92,5 млн грн получено от реализации основных средств банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов банков-банкротов на общую сумму 12 182,63 млн грн.

477 инвестиционных программ и проектов регионального развития утвердил Кабинет министров. Общая их стоимость – 4 млрд грн, средства будут поступать из Государственного фонда регионального развития в 2018 году.

Увеличился на 48,2% в январе-марте экспорт молока в годовом измерении – до 229,7 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении аналитического департамента Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB). В то же время импорт этой продукции в Украину вырос на 35% до 39,78 тыс. тонн.

Оставить неизменной учетную ставку на уровне 17% годовых решило правление Национального банка. Эта ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Увеличила на 30% за январь-апрель в годовом измерении Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) экспорт зерновых и масличных культур – до 794 тыс. тонн. ГПЗКУ активизировала торговлю со своим стратегическим партнером – Китайской национальной корпорации ССЕС – и в рамках двустороннего зернового проекта отгрузила в его адрес почти 484 тыс. тонн кукурузы – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта возрос почти в 3,2 раза. Госкорпорация также освоила новые рынки Индонезии, Йемена и Мозамбика.

Сократился на 7,4% в апреле в годовом измерении объем выполненных строительных работ, при этом в марте-2018 к марту-2017 этот показатель уменьшился на 4,3%.

Выросло на 3% промышленное производство в апреле по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте рост составил 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики.

Мир

250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности заложила Палата представителей Конгресса США в проект бюджете США на 2019 г на нужды национальной обороны, сообщило посольство Украины в США.

5 трлн пластиковых пакетов ежегодно использует население Земли. Об этом сообщили в ООН. Каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов. Около 40 стран мира уже запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

Греция договорилась с международными кредиторами на уровне экспертов о предоставлении дальнейшей финансовой поддержки в рамках Европейского стабилизационного механизма. При этом Афины возьмут на себя обязательства по продолжению реформ – от Греции требуют проведения еще более 80 мероприятий. В ответ Афины должны получить до 12 млрд евро. Начиная с 2010 года, Греции было оказана финансовая поддержка в размере около 260 млрд евро. Летом подходит к концу третья программа, принятая в 2015 году.

Собрали 2,8 млрд долларов ведущие аукционные дома на рынке предметов искусства – Christie's, Sotheby's и Phillips – за две недели майских аукционов живописи, свидетельствуют подсчеты Financial Times.

22 мая опубликован обновленный Индекс паспортов мира, составляемый компанией Henley & Partners. Япония установила рекорд по количеству государств и территорий, которые ее граждане могут посещать без визы – 189 направлений. В феврале 2018 года японцы могли въезжать без визы в 180 стран, такой же показатель был у Сингапура. Сейчас сингапурский паспорт разделил второе место с немецким – 188 стран. На третьем месте шесть стран: Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея. Украина за два месяца переместилась с 42-го на 38-е место

До 25% могут составить в США ввозные пошлины на импортные автомобили. Возможность их введения се5йчас рассматривает Белый дом.

Понизить до 15% с нынешних 25% готовятся китайские власти пошлину на импорт легковых автомобилей. Такое решение уже принято Госсоветом КНР. Текущий размер пошлины на импорт машин действует уже в течение более 10 лет. Китайские власти утверждают, что план снижения пошлин на импорт автомобилей является давним и не связан с давлением Вашингтона.

Четвертую попытку продать украинский бизнес будет предпринимать "Сбербанк России", сообщил глава банка Герман Греф: "Будем надеяться, что на этот раз попытка будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Белоруссии".

Возможность отказа от политики, которая долгое время была направлена на сдерживание рождаемости, будут рассматривать китайские власти. Решение по этому вопросу может быть принято в конце этого года, а обнародуют его в 2019 году. Речь идет об отказе от правила "одна семья – два ребенка".

Объявили о выкупе собственных акций на сумму 183,4 млрд долларов американские компании в отчетности за первый квартал. Это второй по величине объем после рекордного показателя программ buyback в 191,4 млрд долл. за четвертый квартал 2017 года. Эксперты указывают, что рекордные суммы выкупа подтверждает мнение, что основным направлением использования средств, сэкономленных корпоративной Америкой от снижения налогов, станут поглощения и выкуп акций, а не капитальные инвестиции или расширение штата.

Выросли на 19,6%, до рекордного объема в 9,5 млрд долл. прямые иностранные инвестиции в экономику Мексики в первом квартале. В январе-марте прошлого года показатель составлял 7,946 млрд. Основным источником инвестиций в Мексику стали США (43,6%), далее следуют Испания (18,6%), Канада (8,6%), Австралия (5,9%) и Нидерланды (5,1%). Всего страна получила в первом квартале средства от 1553 иностранных компаний. Мексика является второй по величине привлекаемых инвестиций страной в Латинской Америке после Бразилии.

Семь спутников вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запущенная компанией SpaceX Илона Маска. В том числе запущены пять спутников Iridium NEXT, которые должны заменить на орбите устаревшие спутники, предназначенные для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium.

211 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк Украине на повышение безопасности автомобильных дорог и модернизацию энергосистемы. В частности, 75 млн евро будут направлены на проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" в течение 2018 года. Кроме того, 136 млн евро планируется вложить в "Программу повышения надежности подстанций", предусматривающую замену оборудования НЭК "Укрэнерго".

Наибольшее удовольствие жители России получают от просмотра телевизора, также их радуют дети и большие доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса российского аналитического центра "Левада-центр". Называя занятия, которые могут доставлять им удовольствие, респонденты чаще всего отмечали: "смотреть телевизор". Такой ответ выбрали 34% (в 2-1- году их было 28%), оттеснив на вторую позицию "получение хороших денег" – 26% (33%). Времяпрепровождение с детьми набрало 24% (26%).

Серией взрывов Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. Но к событию не были допущены эксперты. Акция продолжалась несколько часов.