"Нацдружины" перебирают монополию на насилие – эксперт

Новая организация "Национальные дружины", которая заявила о себе во всеуслышание в начале этого года, вызвала огромный резонанс в обществе. Так, мнение общества разделилось: одни верят в то, что нацдружинники смогут навести порядок на улицах, другие же уверены, что их действия аморальны и идут вразрез с законодательством.

В "Национальных дружинах" заявляют, что работают исключительно в законном поле и никаких противоправных действий не осуществляют.

"Национальные дружины работают исключительно в законном поле. Наша деятельность осуществляется благодаря Закону об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы. Также существует общественная организация "Национальные Дружины", зарегистрированная в Министерстве юстиции. В регионах действуют общественные формирования. Не вижу, в этом проблемы", – отметил пресс-секретарь организации Игорь Вдовин.

В Министерстве внутренних дел отвечают неоднозначно. А вот Александр Банчук, эксперт Центра политико-правовых реформ, заявил в комментарии сайту "Сегодня", что Нацдружины перебирают на себя функции государства и, непосредственно, монополию на насилие.

"Угроза в том, что они на себя берут функцию государства, а один из признаков государства – это монополия на насилие. И у нас государство определило, что, если граждане хотят участвовать в охране правопорядка, они должны создать общественные формирования по охране общественного порядка, создать юридическое лицо, зарегистрировать и согласовать соответствующие положения в Нацполиции и органах местного самоуправления, и осуществлять патрулирование только вместе с полицией", – говорит Банчук.

По словам эксперта, то, как это осуществляют "Нацдружины", идет вразрез с украинским законодательством и даже может быть уголовно наказуемо.

"То, в какой форме предлагают это Нацдружины, нарушает все, и может даже наказываться соответствующими статьями уголовного кодекса, за участие в незаконных организованных формированиях. То, в какой форме это создано, и как это реализуется, пока что выглядит как нарушение закона", – подытожил Банчук.

Другие экспертные мнения и позицию Нацполиции читайте в материале сайта "Сегодня": "Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно