Нацгвардейцы испытали новое украинское снайперское оружие: фото

Курсанты Академии Нацгвардии Украины испытали боевые возможности новой снайперской винтовки UAR-10 украинского производства. Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

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Как уточнили в пресс-службе, новая винтовка должна заменить в войсках старую советскую снайперскую винтовку Драгунова.

"Академия всегда имеет несколько новых и современных образцов оружия, которые только появились в НГУ. Таким образом, после окончания обучения воинская часть получает офицера, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике", – сказал преподаватель кафедры огневой подготовки майор Евген Безбородов.

Курсанты выполнили упражнения по стрельбе из снайперской винтовки во время занятий на военном стрельбище.

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На сайте отметили, что UAR-10 уже стоит на вооружении некоторых подразделений Нацгвардии и хорошо себя зарекомендовала. Сами курсанты говорят, что винтовка удобна в использовании и имеет высокую эффективность ведения огня.

Напомним, ранее украинские пограничники испытали украинский вариант пистолета SMG-15, который разработан отечественными специалистами.

Также Украина провела новые испытания крылатой ракеты Р-360 из ракетного комплекса "Нептун". На этот раз летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

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