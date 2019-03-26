Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших
Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий
За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек – участники боевых действий.
"1364 бойца отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов. Всего 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – сообщил Шевченко.
Напомним, Национальная гвардия Украины была создана в марте 2014 года, когда был принят соответствующий закон. В результате бывшие Внутренние войска были переформатированы в Нацгвардию – воинское формирование с правоохранительными функциями, которое вошло в систему МВД.
Сегодня первые лица государства поздравили Нацгвардию с праздником, отметив, что бойцы этой силовой структуры одними из первых пошли защищать страну в 2014 году на Донбасс.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", бойцы Нацгвардии дали яркое представление в Киеве. Они показали фирменные трюки с оружием.
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