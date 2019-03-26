Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших

Сегодня, 11:05

Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий

Нацгвардейцы
Нацгвардейцы. Фото: Facebook
Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ea/bc8/5c99eabc89560.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ea/bc8/5c99eabc89560.jpg Украина Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий

За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек – участники боевых действий.

"1364 бойца отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов. Всего 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – сообщил Шевченко.

Напомним, Национальная гвардия Украины была создана в марте 2014 года, когда был принят соответствующий закон. В результате бывшие Внутренние войска были переформатированы в Нацгвардию – воинское формирование с правоохранительными функциями, которое вошло в систему МВД.

Сегодня первые лица государства поздравили Нацгвардию с праздником, отметив, что бойцы этой силовой структуры одними из первых пошли защищать страну в 2014 году на Донбасс.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", бойцы Нацгвардии дали яркое представление в Киеве. Они показали фирменные трюки с оружием.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег война, Донбасс, Шевченко, погибшие, нацгвардия, НГУ

Вы сейчас просматриваете новость " Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Нацгвардии

Вчера, 18:06

Бойцы провели парад и показали жителям Винницы вооружение из зоны ООС

Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

19 марта, 10:37

В то же время глава государства оставил генерала в распоряжении главы Национальной гвардии

Погибший под поездом во Львове киевлянин оказался военнослужащим Нацгвардии

4 марта, 23:02

Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего

На Донбассе гвардейцы сбили беспилотник российского производства: опубликованы фото

1 марта, 15:01

Вражеский дрон передали специалистам, которые исследуют собранную им информацию

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Марат Башаров лишился работы

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"