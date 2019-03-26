Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших

Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий

Нацгвардейцы. Фото: Facebook

Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ea/bc8/5c99eabc89560.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ea/bc8/5c99eabc89560.jpg 2019-03-26T11:05:00+02:00 Украина Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий

За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек – участники боевых действий.

"1364 бойца отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов. Всего 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – сообщил Шевченко.

Напомним, Национальная гвардия Украины была создана в марте 2014 года, когда был принят соответствующий закон. В результате бывшие Внутренние войска были переформатированы в Нацгвардию – воинское формирование с правоохранительными функциями, которое вошло в систему МВД.

Сегодня первые лица государства поздравили Нацгвардию с праздником, отметив, что бойцы этой силовой структуры одними из первых пошли защищать страну в 2014 году на Донбасс.

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