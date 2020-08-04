Начало учебы в украинских вузах: в Минобразования назвали две даты

Студенты старших курсов и первокурсники начнут учебу в разное время

В высших учебных заведениях Украины обучение студентов, которые ранее были вынуждены перейти на дистанционное обучение, может начнется с 1 сентября для студентов старших курсов и с 15 сентября – для первокурсников бакалаврата и магистратуры.

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Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает "Укринформ".

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендовано начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры", - сказал он.

При этом Шкарлет отметил, что каждый вуз может самостоятельно принять решение о начале учебного процесса с любой даты.

В то же время преподавателям и студентам стоит помнить, что обучение будет начинаться в соответствии с решением Государственной комиссии, в соответствии с распределением страны на карантинные зоны: по распоряжению Кабмина, не может вестись учеба в регионах "красной" зоны.

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Напомним, что с 1 августа Украину разделили на четыре зоны адаптивного карантина: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Если регион попадет в "красную" зону, то все учебные заведения закрываются и переходят на дистанционное обучение.

Смогли ли ученики и учителя приспособиться к дистанционному обучению за время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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