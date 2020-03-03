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Начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины: видео

3 марта, 18:34

Екатерина Степаненко

Украинцам обещают дороги европейского уровня уже через четыре года

Самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости, начался. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс, как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях. А через несколько лет обещают нам дороги европейского уровня, без ям и выбоин. Финансирование этого года также рекордное.

Как рассказал новостям "Сегодня" в эксклюзивном комментарии министр инфраструктуры, на ремонт дорог потратят около 100 миллиардов гривен. Тендеры преимущественно выиграли компании, которые смогут не только починить, но и в дальнейшем ухаживать за их состоянием.

"Наша цель – сшить север, юг, запад, восток, а не просто какие-то участки, как это было ранее Мы знаем, что инвестиции в дороги – это замечательный мультипликатор – потому, что каждая гривна, которая вкладывается, финансируется в дороги, дает плюс две с половиной гривны за два года в бюджет региона. Большое строительство началось и наша цель за четыре года восстановить 24 тысячи дорог государственного значения", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине создали интерактивную карту дорог. "Укравтодор" запустил интерактивную карту, на которой будут отображаться участки трасс, на которых ожидается ремонт, а также можно следить за текущим состоянием путей сообщения.

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дороги Укравтодор ремонт дорог Владислав Криклий

Источник: Сегодня

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