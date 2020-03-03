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"Начинаем массовую истерию": соцсети с юмором "встретили" коронавирус

3 марта, 14:15

Руслан Ровик

В сети украинцам советовали распространять здравый смысл и не поддаваться панике

Новость о подтверждении первого случая коронавируса в Украине пользователи социальных сетей встретили с юмором и призывами обойтись без паники – не начинать "скупать соль, гречку и спички".

Так, экс-глава украинского Минздрава Ульяна Супрун в своем Facebook посоветовала "сохранять спокойствие, помогать друг другу и распространять здравый смысл".

При этом в сети появились и иронические вопросы – когда можно будет начинать массовую истерию и приступы ипохондрии.

Интересно, что в то же время украинцы призывают не поддаваться панике, которая "может уничтожить нас прежде, чем доберется коронавирус".

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Многие пользователи рассказали о том, как поступают в Западной Европе при обнаружении коронавируса. Оказалось, что в Германии предприятие, где работают 150 человек, после подтверждения вируса у одного из них, работа была остановлена, а все люди – отправлены на карантин.

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Также в сети появилось ироническое предположение о том, что в "Советском Союзе не было никакого коронавируса".

Появились и иронические мемы "из эпицентра коронавируса" в Украине.

Напомним, что наличие коронавируса подтвердили у жителя Черновцов, который 26 февраля вернулся из Италии, где путешествовал вместе с женой. Мужчина попал в Украину через Румынию, въехав через пограничный пункт в Черновицкой области – тогда температурный скриннинг не показал ничего необычного.

Также стоит напомнить о рекомендациях Минздрава, который назвал самые действенные меры профилактики распространения инфекции.

Больше о масштабах распространения инфекции и о том, как мир противостоит коронавирусной эпидемии, читайте в спецтеме* "Коронавирус уже в Украине: все подробности эпидемии, карта зараженных стран" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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реакция соцсети инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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