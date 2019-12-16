Начинают работу прямоэфирные студии телеканала "Украина 24"

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16 декабря 2019 года состоится запуск студий общенационального информационного телеканала "Украина 24". На старте в студии "Украина 24" будут работать: Борис Иванов, Алена Цинтила, Алексей Бурлаков, Никита Михалев, Алла Щелычева, Алена Чабак, Мария Скиба, Андрей Булгаров.

Планируется три дневных выпуска talk-студий в будни:

"Сегодня. Утро" – 10:40-12:30;

"Сегодня. День" – 14:30-16:30;

"Украина сегодня" – 19:30-21:30.

В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск "Украина сегодня".

Каждый час с 9:30 до 20:30 в эфире телеканала "Украина 24" будут выходить 10-минутные выпуски новостей, в 21:30 – итоговый 30-минутный выпуск. Ведущие выпусков новостей: Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная, Сергей Никифоров. Больше о команде телеканала "Украина 24" читайте тут.

"Мы стартуем стремительно, поэтому не можем проанонсировать все премьеры сейчас, но точно могу сказать, что уже в феврале зрителей ждут большие шоу, звезды в эфире, неожиданные форматы. Большинство наших ведущих, которые – и это особая гордость – выросли внутри команды "Сегодня", будут включаться как из студийного комплекса, так и из самых разных локаций в Украине и мире. Как только "Медиа Группа Украина" заявила о том, что собирается запускать новый информационный телеканал "Украина 24", на нас обрушился буквально шквал предложений о сотрудничестве, совместных программах. Журналисты, ведущие, бизнесмены, политики, общественные деятели предлагают идеи видеоблогов, новых форматных шоу. Мы по-прежнему открыты к предложениям, нестандартным идеям. "Украина 24" – это медиа нового поколения, которое создается конвергентной редакцией, готовой к экспериментам и изменениям", – заявил Юрий Сугак, директор дирекции информационного вещания "Медиа Группы Украина".

"Украина 24" запускается как мультитиплатформенный информационный ресурс. Помимо телеканала, команда проекта будет общаться с аудиторией 24/7 в YouTube, Facebook, Telegram. Запуск "Украина 24" – логичный шаг в развитии бизнеса "Медиа Группы Украина". У нас собралась сильная, креативная команда журналистов и редакторов, которые умеют работать с информацией, что особенно важно сегодня – создавать видеоконтент, понимают потребности зрителя и готовы предлагать и реализовывать новые проекты. Зрителям будет интересно. Не переключайтесь!", – сказал Евгений Бондаренко, директор "Медиа Группы Украина".

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина 24" начнет круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

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