Национальная служба здоровья: как теперь будут платить за лечение украинцев

Сегодня, 07:52

Со всеми больницами Национальная служба здоровья подпишет договор

Фото: А. Бойко
Фото: А. Бойко

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это ведомство, которое будет платить больницам за принятых пациентов. В Минздраве называют его "национальным страховщиком", который будет покупать у медучреждений услуги для населения. Каждая больница превратится в неприбыльное предприятие.  Для этого с больницами НСЗУ подпишет договор.

Именно Национальная служба здоровья будет реализовывать принцип оплаты "деньги идут за пациентом", о котором постоянно говорят в Минздраве.

Национальной службы здоровья ежегодно будет контролировать распределение 100 млрд бюджетных гривен. В Минздраве уверяют, что структура не будет владеть деньгами – все они будут на казначейских счетах.

Национальная служба здоровья заработает в конце июня. Только тогда медики начнут получать прямые выплаты за оказанные украинцам услуги.

Сайт "Сегодня" узнал, как будет работать НСЗУ и что поменяется для больниц и пациентов.

За что будет отвечать Национальная служба здоровья

Осенью прошлого года парламент принял пакет законов по медреформе. Одно из нововведений – создание Национальной службы здоровья. Перед Новым годом Кабмин принял постановление о запуске нового ведомства, а в январе Минздрав объявил конкурс на должность руководителя нового ведомства. Его выиграл замгенерального директора по вопросам стратегического развития клиники ISIDA Олег Петренко.

Национальная служба здоровья – ключевое звено медреформы. Фактически государство во всей отрасли меняет систему финансирования. Деньги будут распределять не по количеству коек в больницах, а по количеству пациентов, которые обратились к врачам. Также новая структура будет отвечать за обеспечение медучреждений лекарствами.

К слову, бюджет Национальной службы – более 100 млрд гривен.

Новую структуру наделили такими функциями:

  • обслуживание населения по программе медицинских гарантий – списку бесплатных медицинских услуг;
  • мониторинг и анализ спроса на медуслуги и лекарства в Украине;
  • заказ медуслуг и медикаментов по программе медицинских гарантий;
  • разработка проекта медгарантий и тарифов на услуги;
  • составление, изменение и прекращение договоров о медобслуживании с больницами;
  • контроль больниц по соблюдению договоров о медобслуживании и выполнении программы медицинских гарантий;
  • обеспечение работы электронной системы здравоохранения.

Что поменяется для больниц и пациентов

Новое ведомство будет оплачивать работу врачей. Чем больше в больницу обратилось пациентов, тем больше медучреждение получит денег. Для этого НСЗУ подпишет контракт с больницами. Это значит, что ведомство будет покупать для украинцев медицинские услуги. Минздрав составит тариф на каждую услугу больницы, и будет платить ей по этому тарифу.

В этом году такая система оплаты будет осуществляться только для докторов первичной медпомощи: терапевтов, семейных врачей и педиатров.

За одного пациента медик получит 370 гривен в год, с 2019 – 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет в два раза выше. Для того, чтобы врачи получали финансирование по-новому, они должны подписать с пациентами декларации о медобслуживании.

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Фото:  AFP / GUILLAUME SOUVAN

Все это значит, что врачи не будут получать зарплату по тарифной сетке. Она будет зависеть от количества пациентов, с которыми доктор подписал договор о медобслуживании. При этом Минздрав установил лимит пациентов, с которым врач может подписать договор – 2000 человек.

В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

Что оплатит Национальная служба здоровья, а за что придется платить из своего кармана

С 2019 года в Украине заработает программа медицинские гарантий. Ежегодно НСЗУ будет формировать список медицинских услуг, которые может оплатить из госбюджета, отдельно будет составлен перечень платных услуг – их украинцы будут оплачивать сами. Все тарифы и перечни будет утверждать правительство и парламент. В каком виде будет этот, список сейчас неизвестно, Минздрав обещает закончить его разработку к концу году. Но ведомство обещает, что Национальной службой здоровья будет гарантировано покрываться:

  • экстренная медпомощь;
  • первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра;
  • специализированная и высокоспециализированная медпомощь;
  • паллиативная медпомощь;
  • медреабилитация;
  • медпомощь детям до 16 лет;
  • медпомощь в связи с беременностью и родами.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
лекарства, лечение, Минздрав, медпомощь

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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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