Национальная забастовка парализует Бельгию: МИД обратился к украинцам

В течение суток не будет работать крупнейший аэропорт Шарлеруа, а Завентем будет оказывать лишь минимальные услуги

Фото: Pixabay

Национальная забастовка парализует Бельгию: МИД обратился к украинцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ea/36c/5c62ea36c42d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ea/36c/5c62ea36c42d2.jpg 2019-02-12T17:46:00+02:00 Украина В течение суток не будет работать крупнейший аэропорт Шарлеруа, а Завентем будет оказывать лишь минимальные услуги

Гражданам Украины следует планировать свои путешествия в Бельгию, учитывая объявленную профсоюзами общенациональную забастовку, которая будет проходить в стране с 22.00 12 февраля до 22.00 13 февраля, сообщили в министерстве иностранных дел.

Демонстрации скажутся на работе транспортной инфраструктуры. В частности, не будет работать международный аэропорт "Шарлеруа" в Брюсселе, а аэропорт "Завентем" будет оказывать минимальные услуги, предусмотренные законодательством.

Из-за этого МИД рекомендует украинцам, которые приобрели авиабилеты в или из Бельгии на указанный период, изучить возможность переноса своего путешествия.

Тем же, кто окажется в чрезвычайной ситуации дипломаты советуют обращаться по "горячему" номеру посольства Украины в Бельгии +32 (0) 47-625-77-35, на электронную почту emb_be@mfa.gov.ua, или в круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, cons_or@mfa.gov.ua.

Стоит отметить, что из-за забастовки крупнейший авиаперевозчик страны Brussels Airlines отменил все рейсы. Участники протеста требуют поднять им зарплаты, увеличить время отдыха и повысить пенсии.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация школьников и студентов в поддержку защиты окружающей среды.

Также мы писали о беспорядках, которыми закончилась демонстрация "желтых жилетов" в Монсе. В какой-то момент участники марша начали бросать петарды в почтовый ящик дома бывшего градоначальника и премьера королевства Элио Ди Рупо.

Кроме того, в декабре в Брюсселе прошла демонстрация сторонников ультраправых взглядов, которые требовали не впускать в страну мигрантов.

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