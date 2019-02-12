Национальная забастовка парализует Бельгию: МИД обратился к украинцам
В течение суток не будет работать крупнейший аэропорт Шарлеруа, а Завентем будет оказывать лишь минимальные услуги
Гражданам Украины следует планировать свои путешествия в Бельгию, учитывая объявленную профсоюзами общенациональную забастовку, которая будет проходить в стране с 22.00 12 февраля до 22.00 13 февраля, сообщили в министерстве иностранных дел.
Демонстрации скажутся на работе транспортной инфраструктуры. В частности, не будет работать международный аэропорт "Шарлеруа" в Брюсселе, а аэропорт "Завентем" будет оказывать минимальные услуги, предусмотренные законодательством.
Из-за этого МИД рекомендует украинцам, которые приобрели авиабилеты в или из Бельгии на указанный период, изучить возможность переноса своего путешествия.
Тем же, кто окажется в чрезвычайной ситуации дипломаты советуют обращаться по "горячему" номеру посольства Украины в Бельгии +32 (0) 47-625-77-35, на электронную почту emb_be@mfa.gov.ua, или в круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, cons_or@mfa.gov.ua.
Стоит отметить, что из-за забастовки крупнейший авиаперевозчик страны Brussels Airlines отменил все рейсы. Участники протеста требуют поднять им зарплаты, увеличить время отдыха и повысить пенсии.
Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация школьников и студентов в поддержку защиты окружающей среды.
Также мы писали о беспорядках, которыми закончилась демонстрация "желтых жилетов" в Монсе. В какой-то момент участники марша начали бросать петарды в почтовый ящик дома бывшего градоначальника и премьера королевства Элио Ди Рупо.
Кроме того, в декабре в Брюсселе прошла демонстрация сторонников ультраправых взглядов, которые требовали не впускать в страну мигрантов.
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