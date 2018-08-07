Национальный университет им. Богомольца и Naton Madical Group создали учебный центр

На пресс-конференции в Киеве представитель компании OsteoNANO Валентина Буковская сообщила, что учебный центр создан благодаря совместным усилиям Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца и компании Naton Madical Group из Китая.

В центре будет проводиться обучение практикующих врачей и студентов-медиков по международным стандартам, а также с международными протоколами лечения, которые пока используются лишь в НМУ им. А. А. Богомольца. Украинские специалисты теперь смогут обучаться и стажироваться за рубежом в ведущих медучреждениях мира.

Сотрудничество НМУ им. А. А. Богомольца и Naton Madical Group началась около 10 лет назад. Компания Naton предоставляет продукцию для эндопротезирования и остеосинтеза в Украине в течение 22 лет. Более 80% больниц по всей Украине используют продукцию Naton Madical Group.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии НМУ им. А. А. Богомольца, профессор и вице-президент "Ассоциации ортопедов и травматологов" Александр Бурьянов отметил, что ассоциации сейчас очень важны, ведь мы переходим к врачебному самоуправлению, где их роль должна быть ведущей.

"Наше государство является развитым медицинским государством, где применяются технологии мирового уровня, но нам не хватает постоянного непрерывного образования. Нужно научить, защитить и, безусловно, контролировать. Последние 9-10 лет мы активно используем опыт наших коллег. Телемедицинские технологии сейчас в тренде. Поэтому инициатива по созданию международных курсов является актуальной необходимостью для украинских специалистов. Обмен опытом и коммуникация позволят достичь более значимых структурных результатов", – говорит профессор.

К обучению будут привлечены военно-медицинские центры страны во всех областных городах и больницы, которые находятся вблизи линии разграничения на Донбассе, в частности, в Донецкой области – в Мариуполе, Краматорске и Лимане. Будут проведены трансляции с обратной связью, что позволит объединить всю профессиональную ассоциацию и преподнести качество передачи информации на новый уровень.

"Второй день семинара посвящен освоению особенностей систем, которые предоставляет Naton Group. Такая инновация повысит эффективность их применения. Подход в травматологии и ортопедии, который несет позицию интегративного, кроме хирургических техник, предполагает знание определенных свойств материалов. Мы планируем привлечь представителей Национальной академии наук", – добавляет профессор.

После открытия Центра начнется первое научно-учебное мероприятие для врачей со всей Украины "Современные вопросы остеосинтеза и эндопротезирования".

Перед проведением учебного курса Naton Group бесплатно предоставила наборы инструментов для имплантации 25 больницам по всей Украине общей стоимостью около $ 600 тыс.