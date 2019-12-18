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"Нацкорпус" назвал фермером участника драки под Радой, фото которого стало мемом

18 декабря, 21:20

Парень, который был замечен в стычках с полицией под стенами Рады, оказался фермером

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время протестов под Радой по сети разлетелось фото, как один из участников задирает ногу, как в приеме карате, в лицо правоохранителям Снимок стал основой фотожаб.


Однако в "Национальном корпусе" рассказали, что парень, который вчера был замечен в стычках с полицией под стенами Верховной Рады, не "титушка", а фермер.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь "Национального корпуса" Роман Чернышев. Он сообщил, что фермера зовут Иван Старостенко и живет он в Херсоне. У него есть семья и 5 га земли.

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Напомним, внеочередноезаседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем около здания парламента. По данным первого замглавы МВД Сергея Ярового, пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, в том числе журналист. 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

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Фото: Юлия Вустилка-Смирнова

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Обо всех деталях противостояния читайте в нашем материале: Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией.

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Верховная Рада драка столкновения титушки Нацкорпус

Источник: Сегодня

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