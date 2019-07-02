Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина: детали
Преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы
Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму 60 млн долл., разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев
"Перед вами – реальные наркотики, кокаин, общий вес – 400 кг", – сказал Князев.
Он отметил, что преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы.
"Во время документирования участников группы установлены их связи с членами международной преступной организации, которая занималась поставкой кокаина во все страны мира", - рассказал Князев.
По словам главы Нацполиции, проведен ряд задержаний и около 10 обысков.
"Изъято 400 кг наркотического вещества кокаин, чистота которого, по заключению экспертов, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", – уточнил он.
Князев сообщил, что 19 июня сотрудники департамента противодействия наркопреступности задержали первых трех граждан Украины, причастных к транспортировке и реализации наркотиков, была изъята первая партия кокаина.
"Дальше мы задержали граждан Нидерландов, Великобритании, которые неоднократно в своих государствах преследовались за совершение аналогичных преступлений", - отметил он.
Князев уточнил, что 1 июля другие злоумышленники прилетели в Украину, еще был изъят кокаин.
"Всего сейчас перед следствием десять граждан, шестерым уже избрана мера пресечения", – сказал он.
Все наркотики, по словам главы Нацполиции, были изъяты на территории Киева. Украину злоумышленники использовали как транзитную территорию поставки кокаина в Западную Европу.
Он также уточнил, что один из задержанных – организатор украинского сегмента, соорганизатор – гражданин РФ. Кто именно причастен к организации и транспортировке на международном уровне, по словам Князева, устанавливается следствием.
Говоря о судьбе изъятого кокаина, глава Нацполиции рассказал, что по завершению следствия и рассмотрения в судебных инстанциях наркотики уничтожаются по решению суда.
Ранее сообщалось, что в Сумах копы "накрыли" нарколабораторию.
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