Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина: детали

Преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы

Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму 60 млн долл., разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев

"Перед вами – реальные наркотики, кокаин, общий вес – 400 кг", – сказал Князев.

Он отметил, что преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы.

"Во время документирования участников группы установлены их связи с членами международной преступной организации, которая занималась поставкой кокаина во все страны мира", - рассказал Князев.

По словам главы Нацполиции, проведен ряд задержаний и около 10 обысков.

"Изъято 400 кг наркотического вещества кокаин, чистота которого, по заключению экспертов, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", – уточнил он.

Князев сообщил, что 19 июня сотрудники департамента противодействия наркопреступности задержали первых трех граждан Украины, причастных к транспортировке и реализации наркотиков, была изъята первая партия кокаина.

"Дальше мы задержали граждан Нидерландов, Великобритании, которые неоднократно в своих государствах преследовались за совершение аналогичных преступлений", - отметил он.

Князев уточнил, что 1 июля другие злоумышленники прилетели в Украину, еще был изъят кокаин.

"Всего сейчас перед следствием десять граждан, шестерым уже избрана мера пресечения", – сказал он.

Все наркотики, по словам главы Нацполиции, были изъяты на территории Киева. Украину злоумышленники использовали как транзитную территорию поставки кокаина в Западную Европу.

Он также уточнил, что один из задержанных – организатор украинского сегмента, соорганизатор – гражданин РФ. Кто именно причастен к организации и транспортировке на международном уровне, по словам Князева, устанавливается следствием.

Говоря о судьбе изъятого кокаина, глава Нацполиции рассказал, что по завершению следствия и рассмотрения в судебных инстанциях наркотики уничтожаются по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Сумах копы "накрыли" нарколабораторию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина: детали". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"