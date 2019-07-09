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Нацсовет просит права лишать телеканалы лицензии

9 июля, 02:14

Регулятор обратится в Раду

Фото: facebook.com/Nacrada
Фото: facebook.com/Nacrada.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на данный момент не имеет полномочий лишить телеканал NewsOne, планировавший провести телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия 24", лицензии. Об этом в понедельник, 8 июля, в эфире Прямого заявил член регулятора Сергей Костинский.

Он отметил, что во вторник в 11.00 состоится заседание Нацсовета.

"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое. Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news", – сказал Костинский.

Он сообщил, что Нацсовет планирует обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог "оперативно и жестко" реагировать на подобные действия СМИ.

Как сообщали "Сегодня", о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.


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Тег Россия, лицензия, телемост, Нацсовет, NewsOne

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