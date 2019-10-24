Над Украиной образовался антициклон Nicola: какой теперь ждать погоды

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Завтра, 25 октября, в Украине никаких дождей и будет комфортная температура воздуха, а все благодаря антициклон Nicola. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она отметила, что циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm на северо-западе Европы "закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональная полосу". В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые будут определять сухую и маловетреную погоду.

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"Уже завтра эти антициклоны оттолкнут циклоны южнее и севернее соответственно, ухватятся за руки и снова над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления. То есть, везде будет сухо и маловетрено, включая Украину. 25 октября в большинстве наших областей без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью 5-11 градусов. Завтра днем ​​14-19 градусов, на западе – 16-22 градуса", – написала Диденко.

В Киеве завтра также антициклональний характер погоды. Дожди маловероятны, снова туманы, а температура в течение дня 15-17 градусов.

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Синоптик отметила, что к концу недели погода существенно не изменится – ближайшие субботу и воскресенье обещают быть последними теплыми выходными в октябрьско-ноябрьской перспективе.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

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