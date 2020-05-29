Над Украиной пролетели бомбардировщики США: появились фото

В Воздушных силах Украины уже объяснили, что здесь делали американские самолеты

Над территорией Украины пролетели американские бомбардировщики, которые выполняли мероприятия по отработке патрулирования сил НАТО совместно с партнерами Альянса. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины в Facebook.

Так, сегодня утром бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекли воздушное пространство Украины. Их сопровождали пара украинских истребителей Су-27 и МиГ-29, которые присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.

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"Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосовместимости НАТО с ключевыми партнерами Альянса", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что американские бомбардировщики вылетели с американской авиабазы ​​ Ellsworth, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран и Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным противолодочным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.

Также мы писали, как недавно два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем. Отметим, что в апреле Пентагон уже сообщал о небезопасном сопровождении российскими Су-35 американских P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Видео: t.me/milinfolive

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