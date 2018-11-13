Над военным арсеналом в Украине засекли "вражеский" беспилотник

Над военными складами в Украине снова замечен неустановленный беспилотный аппарат, который был оперативно обезврежен украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

Военные отмечают, что сигнал беспилотника был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

"12 ноября возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области", – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщалось, недавно вблизи одного из арсеналов ВСУ военные обезвредили беспилотник. После обнаружения беспилотника подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование. После этого была усилена охрана воинской части и прочесана местность вблизи военный территории.

Позже военные показали фото российского беспилотника. Судя по фото, беспилотник напоминает российский "Орлан-10".

Также стало известно, что на Донбассе украинский Ми-24 уничтожил российский беспилотник. БПЛА "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но наши пилоты не оставили ему шансов и метким огнем его обезвредили.