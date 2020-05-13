Надбавки медикам за борьбу с COVID-19: Степанов рассказал, когда начнутся выплаты

Задержки с выплатами связаны с тем, что затянулся процесс внесения изменений в бюджет

Выплаты надбавок медикам, которые лечат больных с COVID-19, задерживаются из-за бюрократических проволочек, эта проблема будет решена в ближайшие дни. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы понимаем, что возникли определенные бюрократические коллизии, которые требуют урегулирования особенно по тем областям, где выплаты были проведены не в полном объеме. Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни", - сказал Степанов.

По его словам, задержки с выплатами связаны с тем, что затянулся процесс внесения изменений в бюджет.

"На сегодняшний день Национальная служба здравоохранения, там другой механизм финансирования, которая получила уже все средства на выплату, у них идет процесс заключения всех договоров непосредственно с больницами для перечисления этих средств", - сказал Степанов.

Он добавил, что в тарифе на лечение пациентов с COVID-19 заложена надбавка в 300%.

"Соответственно Нацслужба здоровья после заключения договоров начнет перечислять эти средства… Я требую от Нацслужбы здоровья как можно быстрее заключить договора", - сказал министр.

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По его словам, уже на этой неделе должен начаться процесс перечисления средств, "и наши медицинские работники начнут получать повышенную заработную плату за апрель".

"В дальнейшем у нас никаких сбоев не предвидится, поскольку за май-месяц это уже будет идти автоматический – перерасчет этих средств от Национальной службы здравоохранения", – отметил Степанов.

Он добавил, что эти выплаты полностью обеспечены средствами из бюджета. По его словам, на лечение больных с COVID-19 предусмотрено 15,8 млрд грн, в эту сумму входят и выплаты надбавок медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что надбавки к зарплате в размере 300%, которые обещали работающим с больными COVID-19 медикам, за март полностью выплатили только в Полтавской области.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 425 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3716 человек, умерли – 349.

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