"Надо быть реалистами": что в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛО говорят об амнистии

/ Фото: Сегодня

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До второй встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате остается два месяца. Украина уже подготовила предложения и концепции, с которыми отправится на эти переговоры. Среди них – принцип переходного правосудия и амнистии. Подробно об этом сайт "Сегодня" расспросил заместителя главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. исполнительного директора общественного союза "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Александра Павличенко.

По его словам,закон о переходном правосудии и амнистии – это два отдельных закона, которые должны согласовываться.

"Закон об амнистии (или О привлечении к ответственности или прощении – были разные варианты названия) – это вопрос первого компонента – восстановления справедливости. Когда по этому компоненту будут утверждены основы переходного правосудия, будет определен также перспективный план, что должно быть сделано в его развитие, чтобы это действительно стало инструментом восстановления справедливости", – поясняет Павличенко.

По его словам, это должен быть не пропагандистский документ, существующий только на бумаге, а реальный инструмент с четким определением конкретных категорий — кто и за что освобождается, или наоборот, кто должен проходить через судебное разбирательство.

"И это не будет касаться большого количества людей. Речь не идет о десятках тысяч или даже тысячах человек. Надо быть реалистами: думаю, максимально речь будет идти о сотнях. Нельзя привлекать к ответственности десятки тысяч человек – мы не в СССР 1945-го года, где своих же граждан вдвойне наказывали за то, что они, например, попали в плен или находились на оккупированной территории, и это фактически было клеймом для человека, который потом должен был доказывать, что не совершал преступлений против своего государства", – говорит эксперт.

Подробно о том, что ждет Донбасс, читайте в нашем интервью "Украинских законов для выборов на Донбассе вполне достаточно: Александр Павличенко о реинтеграции ОРДЛО".

Напомним, первая встреча в нормандском формате состоялась в декабре прошлого года. Тогда стороны договорились об обмене пленными, прекращении огня и разведении войск.

Обмен пленными состоялся в канун Нового года: Украина отдала ОРДЛО 127 человек, включительно с экс-беркутовцами, которых обвиняют в расстрелах людей на Майдане, и вернула 76 граждан. Комментируя решение, вызвавшее негодование, Владимир Зеленский заявил, что передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения, и заверил, что это не повлияет на расследование дел Майдана.

"Касательно "беркутовцев" – да, это условие освобождения "всех на всех". Мы забирали нашотменяет их героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое – это правда", – сказал президент.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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