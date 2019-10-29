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"За четыре года успеем": Зеленский оценил трассу Запорожье – Мариуполь

29 октября, 11:37

Зеленский поблагодарил рабочих за выполненную работу

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с результатом ремонта автомобильной дороги Запорожье – Мариуполь. Об этом сообщают на странице Офиса президента в Facebook.

Во время инспектирования Зеленский поблагодарил рабочих и подчеркнул скорость выполненной работы. Чтобы проверить качество дороги, президент сам проехал за рулем автомобиля.

"Мы благодарны всем, и рабочим, которые успели построить в те сроки, которые мы указали. За три месяца построено около 130 километров. Вся дорога – 200 километров. 70 километров этой дороги строили 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы Запорожье – Мариуполь", – сказал глава государства.

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"Если все дороги мы будем так строить в стране, мы успеем за 4 года, за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны. Мы объединим страну – не только всех людей, но и инфраструктуру. Но надо следить, чтобы не развалили", – добавил президент.

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Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что в строительстве автодороги участвовали турецкие и украинские компании. Он отметил, что рядом есть порт, поэтому грузовикам, которые едут туда, надо будет соблюдать весовой режим, чтобы не разбить дорогу.

Далее Зеленский и его сопровождение поехали на форум в Мариуполь.

Напомним, в июле-2019 президент Украины Владимир Зеленский после инспекции проблемных участков украинских дорог подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

А масштабная реконструкция трассы Запорожье – Мариуполь началась еще в прошлом году. 200 километров трассы построили фактически с нуля.

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Мариуполь Запорожье Владимир Зеленский трасса ремонт дорог

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