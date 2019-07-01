Надругательство над детьми: как защитить ребенка

В прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений

На окраине Черновцов прохожие нашли чемодан с телом мертвого двухлетнего ребенка. Подозревают, что мать выбросила. А другого мальчика 6 лет отец "воспитывал", привязав цепью к входной двери. Это на Луганщине. 9 – летнего киевлянина молотком по голове убил брат отчима. И это только то, что случилось на минувшей неделе.

В прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Это официально. В наших реалиях жертвам не везет дважды: когда причинили страдания, и когда преступника притягивают к ответственности. Есть проблемы с признанием лица потерпевшим, процедура допроса тяжелая, а квалифицированная психологическая помощь почти отсутствует.

И главное: ни детей, ни взрослых не учат, как защищаться и от кого? Например, что такое "правило трусиков" не знает 90% родителей.

На тренинге по детской безопасности в Киеве – родители и дети дошкольного возраста. Малышей учат – как вести себя с незнакомцами. И главное правило – не общаться с ними.

"Детка – а который час? – Простите, не знаю. Дай телефон позвонить. – Простите, не могу. И такие фразы должны быть у ребенка уже заготовлены. Кто-то заговорил, что-то сделал – обязательно рассказать родителям", – говорит Сергей Носач, разработчик настольной игры по детской безопасности, совладелец школы детской безопасности.

Также с детьми отрабатывают различные сценарии злоумышленников с помощью настольной игры, которую разработал Сергей. Дети должны выбрать правильный алгоритм действий.

А как защитить ребенка от самих родителей? Полиция обычно неохотно вмешивается в семейные дрязги, например в случае Юлии с Ровенщины. Она – мать 4-х детей. Ее второй муж начал пить и поднимать на нее руку. Женщина сначала терпела, потому что боялась остаться одна. Пока он не побил еще и детей.

В полиции ему только выписали штраф. И все ужасы продолжились. Тогда Юлия обратилась к правозащитникам и семейным советникам при местном управлении юстиции. Вместе добились наказания для обидчика.

Суд вынес постановление о административное в виде ареста до 15 суток.

За это время Юлия успела убежать на съемную квартиру. Теперь – без мужа, зато дети – в безопасности.

"Если вы знаете о подобных случаях, звоните в полицию. Обращайтесь в службы. Пишите в интернет, просто говорите об этом", – говорит Любовь Романюк, семейный советник.

Два года назад парламентарии внесли изменения в Уголовный кодекс. Теперь за домашнее насилие над детьми – более жесткое наказание.

"Если, например, на ребенка просто оказывали писхологическое давление – то будет статья домашнее насилие. Это до 2 лет ограничения свободы", – говорит адвокат Роман Марченко.

Звонки на детскую "горячую линию" принимают волонтеры общественной организации "Ла Страда-Украина". Здесь оказывают анонимные и бесплатные консультации психологов, юристов и соцработников. Чаще всего – о защите прав и безопасности детей в интернете.

"Когда происходит интимная переписка, взрослые общаются с ребенком для того, чтобы в будущем совершить над ребенком определенные действия сексуального характера", – говорит Алена Кривуляк, координатор национальной детской "горячей линии".

И проблема в том, что причиной этого могут быть даже сами родители – из-за своих, как им кажется, невинных публикаций.

Часто злоумышленники ищут своих жертв прямо в интернете. Поэтому психологи советуют родителям не выкладывать откровенные детские фото в соцсетях. А также – информацию о месте учебы, посещения кружков, распорядок дня ребенка или об отсутствии взрослых дома. Ведь именно такие мелочи в открытом доступе могут помочь злоумышленнику выследить жертву.

А детям, которые уже имеют собственные профили, следует рассказать о словах-маркеры, с помощью которых злоумышленники втираются к ним в доверие.

"Подростков, у которых не очень хорошие отношения в семье, заденет фраза – ты очень похож на моего сына или дочь, у меня с ними проблема, помоги разобраться. Девочка похудела, они цепляют ее на это – вау, какая ты молодец. Вышли мне фото руки. Затем ноги. Затем части живота. Затем грудь и так все начинается", – рассказывает психолог Марина Романенко.

Потом преступники шантажируют жертву и могут даже довести до самоубийства. Как распознать сексуальное насилие над ребенком?

"Когда, например, ребенок надевает на себя какие-то вещи, чтобы сделать себя более непривлекательным. Он, например, может долгое время не мыться", говорит психолог.

И чтобы такого не произошло, родителям надо с пеленок строить доверительные отношения с ребенком. Не делать много замечаний и не травить за ошибки или непослушание. И уже с 2-х лет рассказывать – что такое границы собственного тела.

"Объясняя ребенку, что его тело, это только ее тело. И никакие другие посторонние люди не имеют права не просто там что-то делать. Касаться не имеют права. Никто, кроме родителей", – говорит эксперт.

А еще следует научить ребенка кричать и звать на помощь, если эти границы кто-то нарушает. Более того, родители должны откровенно говорить с сыновьями и дочерьми о половом воспитании. И никаких пестиков с тычинками.

"Называть все своими именами. Это грудь, пенис, вульва, вагина. Сложно говорить – открыли книгу. Не надо ничего придумывать. Вот здесь все написано. У кого есть, у кого нет. Чем отличается. Нужно это все показывать", – говорит психолог.

Впрочем, для большинства украинских родителей, которые учились еще в советских школах, тема сексуального воспитания до сих пор табу. Как и для многих педагогов. Хотя на Западе уже давно такие уроки включили в школьную программу.

"Сопротивление идет именно от взрослых. Такие вещи очень чувствительны. Ценностно-чувствительны и в выборе правильных слов. Как правильно об этом поговорить. Чтобы не скатиться в пропаганду сексуального разврата", – говорит Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины.

Поэтому пока разговоры на эти чувствительные темы берут на себя общественные организации, которые читают лекции и проводят мастер-классы.

И главное – по-настоящему любить своих детей, заботиться, поддерживать и доверять. Тогда им и в голову не придет искать это у незнакомцев.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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