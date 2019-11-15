Наемники из РФ и пособник оккупантов в Крыму: фото погибших боевиков

Один из любителей «русского мира» даже баллотировался в депутаты от российской партии

Дмитрий Аммосов. Соцсети

Боевики продолжают нести потери на Донбассе. На этот раз стало известно о смерти двух россиян и одного пособника оккупантов в Крыму. Фото боевиков опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 6 ноября бесславную "бригаду-200" пополнил Дмитрий Аммосов родом из Санкт-Петербурга. Отмечается, что скончался он из-за проблем с сердцем.

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12 ноября ликвидирован Юрий Филатов с позывным "Чеширский кот" из Хабаровска. Согласно данным базы "Миротворец", он воевал за оккупантов в составе бандформирования "Спарта". Проходил подготовку на одной из т.н. баз подготовки в Ростовской области.

В тот же день в "бригаду-200" попал Дмитрий Михайлов с позывным "Бао" родом из Симферополя. Активный лидер "русской весны" в Крыму и пособник оккупантов. Баллотировался на "выборах" депутатов Симферопольского городского совета первого созыва от партии "Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России".

Как сообщали новости "Сегодня", 13 ноября боевики на Донбассе пустили в ход запрещенное оружие. Всего было зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ. Противник бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Особенно горячо было на Луганском направлении.

В то же время 12 ноября на Донбассе украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

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