Наемников из Чечни и Дагестана готовят к отправке на Донбасс: в ГУР раскрыли планы РФ

Сегодня, 14:34

Также российское командование готовит "казачьи отряды", часть из которых отправилась уже в Украину

Кадыровцы. Фото: архив
Кадыровцы. Фото: архив

Россия организовала у границы с Украиной тренировочные лагеря по подготовке наемников для их отправки на Донбасс. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По словам разведчиков, в приграничных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" (сил т.н. "ДНР" и "ЛНР").

"Часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение "1 АК" оккупантов", – сообщают в ГУР.

Отметим, что у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. Как на днях сообщала разведка, комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также мы писали, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".
Россия, Донбасс, Чечня, разведка, казаки, наемники

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"Сегодня"

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