Наев: Начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины

Наев подчеркнул, что в сжатые сроки была начата работа по формированию Объединенных сил

Сергей Наев. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Создание Российской Федерацией полноценных военных командований уровня армейского корпуса на территории ОРДЛО и введение их в состав армии Южного военного округа побудило Украину прекратить проведение АТО. Об этом говорится в официальном обращении командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева по случаю первой годовщины проведения ООС.

"Пришлось перейти к военной операции, которая заняла соответствующее место в оперативном искусстве Вооруженных Сил Украины – операции Объединенных сил", – отметил Наев.

Также подчеркивается, что в сжатые сроки объединенным оперативным составом начата работа по планированию операции и формированию Объединенных сил. Уже 30 апреля 2018 все мероприятия по планированию и созданию группировок были завершены и подтверждены президентом Украины. .

"Так начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины, где уже Объединенные силы, объединенные патриотизмом, мужеством, опытом под единым командованием приступили к выполнению определенных задач ради нашей победы", – говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

При этом Наев рассказал и про главные достижения за этот год.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждения врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны. А также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения" - подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, за минувшие сутки, 1 мая, пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены два украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

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