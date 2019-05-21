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Наев назвал причину небоевых потерь ВСУ на Донбассе

21 мая, 04:30

Украинские военные подрываются на взрывных устройствах, совершают самоубийства и имеют проблемы со здоровьем, говорит генерал

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Наибольшее количество потерь в рядах украинских военных на Донбассе, кроме боевых, приходится на осенне-зимний период в связи с ухудшением погодных условий и, соответственно, из-за подавленного настроения.

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал в интервью Укринформу.

"Как показывает анализ, притупляется внимание, человек становится более раздражительным, потому что окружающая среда тоже влияет на него. Основные причины небоевых потерь – это неосторожное обращение военнослужащего с оружием и боеприпасами, подрыв на взрывных устройствах, несчастные случаи, самоубийства и проблемы со здоровьем", – рассказал генерал.

Говоря об украинских военных, попавших в плен к боевикам т.наз. "Л/ДНР", он напомнил, что за все время проведения операции Объединенных сил, с 30 апреля 2018 года в заложники к противнику попали восемь наших военных.

"В ходе проведения специальных мероприятий по задержанию боевиков по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях мы передали в СБУ 68 человек. И уже судебными органами вынесено 57 приговоров суда по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – привел Наев данные по потерям пленными противника.

Сообщалось, что Наев объяснил, как миротворцы могут прекратить войну на Донбассе .

Напомним, ранее Наев назвал численность войск России на Донбассе и в Крыму и рассказал, что руководящие военные должности в ОРДЛО занимают кадровые российские офицеры.

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Тег Донбасс, потери ВСУ, Наев

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