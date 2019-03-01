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Наев об украинском оружии: ПТРК осуществили четыре пуска – четыре уничтоженных цели

Сегодня, 13:28

Новейшее украинское оружие хороший аргумент для окончания война на Донбассе, считает генерал

Сергей Наев
Сергей Наев. Фото: Данил Павлов, Сегодня
Наев об украинском оружии: ПТРК осуществили четыре пуска – четыре уничтоженных цели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/917/0dc/5c79170dc4653.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/917/0dc/5c79170dc4653.jpg Украина Новейшее украинское оружие хороший аргумент для окончания война на Донбассе, считает генерал

Украинские военные стали активно применять новое украинское высокоточное вооружение вроде противотанковых комплексов "Стугна", "Корсар". Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что они очень эффективно применяются на фронте.

Об этом он сказал в интервью "Тиждень.ua".

По его словам, на сегодняшний день продолжается стратегия перевооружения механизированных и мотопехотных бригад, чтобы каждая из них имела современные противотанковые ракетные комплексы.

"Подразделения имеют современные отечественные противотанковые средства, которые эффективно используются в боевых условиях. Много внимания уделяется обеспечению их тепловизионными прицелами, антиснайперскими комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и беспилотными летательными аппаратами для осуществления аэроразведки и координации огня. В целом вся техника, стоящая на вооружении, способна выполнять задачи по назначению, в частности с применением новых тактических средств. Что касается обучения, то к нам в зону боевых действий попадают уже подготовленные специалисты, которые проходят обучение в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск, в частности в школе подготовки операторов противотанковых ракетных комплексов. А у нас они уже доказывают свою профпригодность на практике, уничтожая вражескую военную технику и укрепления", – рассказал Наев.

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Генерал отметил, что и ПТРК "Стугна", и другое новейшее вооружение у ВСУ является хорошим аргументом для скорейшего завершения боевых действий на востоке Украины. Он также рассказал об их эффективности.

"Объединенные силы имеют новейшее украинское оружие, противотанковые ракетные комплексы, которые уничтожили те вражеские цели, которые создавали опасность для наших воинов. Об эффективности украинского оружия судите сами: наши ПТРК недавно осуществили четыре пуска и как результат – четыре уничтожены цели", – подчеркнул командующий ООС.

Как сегодня сообщал штаб Объединенных сил, 28 февраля ВСУ нанесли мощный урон боевикам – были уничтожены четыре единицы техники. Возможно, Наев говорил именно об этих ударах украинских воинов

Как рассказывал ранее генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч" Олег Коростелев, ВСУ получили 200 ПТРК "Стугна" и 3000 ракет, а об их эффекивности на фронте он получает данные от военных. Также он рассказал о любопытном случае с другим украинским ПТРК "Корсар".

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Тег техника, Донбасс, генерал, птрк, Стугна, Наев

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