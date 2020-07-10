Наев рассказал о численности войск России в Крыму

На полуострове у оккупантов есть корабли, авиация, ракеты, бронетехника

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире одного из телеканалов рассказал о численности российских войск в оккупированном Крыму.

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Он подтвердил данные, которые ему показали, что на территории аннексированного полуострова находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники и 32 500 российских военнослужащих.

"Да, эти сведения (о численности российских военных и техники в Крыму) соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысячи человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", − сказал Наев.

Отметим, в последнее время военные и эксперты в Украине, и даже американский генерал Бен Ходжес, предупреждают о возможном нападении России с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных учений "Кавказ-2020". Как сообщали новости "Сегодня", на днях командующий Объединенными силами уже говорил, что вероятность угрозы российских войск со стороны Крыма преувеличена, поскольку в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения РФ. Также Наев рассказывал, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

А тем временем РФ сосредотачивает многотысячные силы по всей границе с Украиной. Начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк отметил, что собраны войска, которые способны проводить внезапные наступательные действия на территории Украины.

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