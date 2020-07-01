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Наев: Украина готова к атаке России из Крыма

1 июля, 09:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В сентябре пройдут масштабные учения России, которые могут нести угрозу Украине

Украину уже предупреждают о возможной атаке России с юга, а подготовкой к этому эксперты видят будущие масштабные учения "Кавказ-2020". В то же время командующий Объединенными силами ВСУ уверяет, что украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении, хотя пока нет разведданных о готовящемся нападении.

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Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – сказал он.

При этом генерал отметил, что украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим.

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"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", – резюмировал Наев.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

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Россия Крым ВСУ учения Сергей Наев Кавказ-2020

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