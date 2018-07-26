Наев встретился с командиром "Правого сектора": о чем говорили

Сегодня, 00:59

В ходе беседы были обсуждены предложения по использованию приобретенного бойцами ДУК "ПС" опыта в рамках украинского законодательства

facebook.com/pressjfo.news
facebook.com/pressjfo.news

Командующий объединенных сил Сергей Наев обсудил в среду с командиром Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андреем Стемпицким дальнейшее использование приобретенного опыта бойцами ДУК, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил

"В ходе беседы были обсуждены предложения по использованию приобретенного бойцами ДУК "ПС" опыта в рамках украинского законодательства", – говорится в сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

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Как отмечается, генерал-лейтенант Наев и Стемпицкий обменялись мнениями относительно возможных вариантов указанного и договорились продолжить диалог.

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В штабе также подчеркнули, что действия ООС происходят в правовой плоскости, и украинские военнослужащие поступают публично, прозрачно и последовательно.

Как сообщалось, ранее в Краматорске Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины, а также рассмотрели возможность участия этих бойцов в подготовке сил для охраны госграницы.

Напомним, ранее Наев рассказал, что войну на Донбассе Украина могла завершить еще к осени 2014 года, но вмешательство России с введением войск продлило конфликт до сегодняшнего дня. По его словам, Россия спровоцировала конфликт и потом помешала Украине его завершить, введя свои войска с последующим укреплением военного присутствия.
командир, ДУК ПС, Наев, Правый сектор, ООС

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"Сегодня"

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