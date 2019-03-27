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Наев: ВСУ в некоторых вопросах опережают армии НАТО

Сегодня, 10:57

Командующий ООС считает, что вступления Украины в Альянс уж не так и долго ждать

Фото: AFP
Наев: ВСУ в некоторых вопросах опережают армии НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3a/ddb/5c9b3addbc60f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3a/ddb/5c9b3addbc60f.jpg Украина Командующий ООС считает, что вступления Украины в Альянс уж не так и долго ждать

Изменения в украинской армии с 2014 года позволили ей в некоторых компонентах даже опередить силы стран НАТО, ибо такого боевого опыта в противостоянии одной из сильнейших стран мира – России – нет ни у кого на Западе.

Об этом рассказал в интервью газете "Голос Украины" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, Украина на протяжении всей своей независимости стремилась вступить в Альянс, однако серьезный скачок в этом направлении смогла сделать только в последние пять лет.

"Последние пять лет – это как стремительный рывок вперед. Во всем – и в случае совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений, и обучение с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни", – сказал Наев.

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Генерал высоко отметил силу нынешнего украинского войска и считает, что вступление Украины в НАТО уж не так и долго ждать.

"Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко", – подчеркнул командующий ООС.

Отметим, что в Европе восторгаются украинскими военными, в том числе и на учениях, на которые нередко приезжают бойцы ВСУ. Так, например, бывший командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что бойцы ВСУ очень хороши и впечатлили в войне с Россией. Даже американские военные перенимают уникальный опыт у украинской армии.

Отметим, что Верховная Рада хочет серьезно изменить структуру украинской армии, приблизив ее к стандартам НАТО, где главными "полевыми командирами" являются сержанты, а не лейтенанты и капитаны, как у нас сейчас. Для этого также предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер. Военные эксперты говорят, что реорганизация поможет повысить боеспособность, но на это уйдет не менее пяти лет. Читайте подробней в материале "Сегодня", как хотят изменить украинскую армию.

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Тег НАТО, армия, ВСУ, Наев

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