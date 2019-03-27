Наев: ВСУ в некоторых вопросах опережают армии НАТО
Командующий ООС считает, что вступления Украины в Альянс уж не так и долго ждать
Изменения в украинской армии с 2014 года позволили ей в некоторых компонентах даже опередить силы стран НАТО, ибо такого боевого опыта в противостоянии одной из сильнейших стран мира – России – нет ни у кого на Западе.
Об этом рассказал в интервью газете "Голос Украины" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, Украина на протяжении всей своей независимости стремилась вступить в Альянс, однако серьезный скачок в этом направлении смогла сделать только в последние пять лет.
"Последние пять лет – это как стремительный рывок вперед. Во всем – и в случае совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений, и обучение с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни", – сказал Наев.
Генерал высоко отметил силу нынешнего украинского войска и считает, что вступление Украины в НАТО уж не так и долго ждать.
"Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко", – подчеркнул командующий ООС.
Отметим, что в Европе восторгаются украинскими военными, в том числе и на учениях, на которые нередко приезжают бойцы ВСУ. Так, например, бывший командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что бойцы ВСУ очень хороши и впечатлили в войне с Россией. Даже американские военные перенимают уникальный опыт у украинской армии.
Отметим, что Верховная Рада хочет серьезно изменить структуру украинской армии, приблизив ее к стандартам НАТО, где главными "полевыми командирами" являются сержанты, а не лейтенанты и капитаны, как у нас сейчас. Для этого также предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер. Военные эксперты говорят, что реорганизация поможет повысить боеспособность, но на это уйдет не менее пяти лет. Читайте подробней в материале "Сегодня", как хотят изменить украинскую армию.
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