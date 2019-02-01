"Нафтогаз" вызвал "Газпром" в новый арбитраж: итоги недели

НБУ и Минфин заняли денег у банков, а "дыра" в бюджете превысила два миллиарда долларов

"Нафтогаз" вызвал "Газпром" в новый арбитраж: итоги недели Сергей Гусев 2019-02-01T20:01:00+02:00 Украина НБУ и Минфин заняли денег у банков, а "дыра" в бюджете превысила два миллиарда долларов

Общество

11 тыс. 700 украинцев заболели корью с начала 2019 года. За четвертую неделю года корью заболели 3279 человек – 1350 взрослых и 1929 детей (это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей). От осложнений кори умер один взрослый. В общем уже в этом году умерло 6 человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь забрала 16 жизней.

4,1 млрд грн поступило в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Все средства направляются в Пенсионный фонд. С 25 ноября 2018 по 31 января 2019 граждане Украины осуществили таможенное оформление 65 142 транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. 22 февраля 2019 истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления таких автомобилей.

Остался 71 кандидат в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Благодаря работе Общественного совета международных экспертов, из конкурса выбыли 42 сомнительных кандидата, или почти 40% из 113, которые перед этим успешно прошли тестирование.

142 прихода по состоянию на 28 января перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Совершил 3 тысяч рейсов и перевез 100 тысяч пассажиров Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь".

На сумму 207,6 млн грн в 2018 году Генеральная прокуратура зафиксировала неправомерную выгоду, из которой 56,6 млн – это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Увеличилась на 15,4% в декабре 2018 года средняя номинальная заработная плата по сравнению с ноябрем, до 10 573 грн. Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 546 грн. Самый низкий уровень – в Черниговской области, где средняя зарплата составила 8005 грн.

Реальная заработная плата в декабре по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 9,7%, по сравнению с ноябрем 2018 года – на 14,5%, сообщила Государственная служба статистики.

Зарегистрировали 1201 преступление которое было совершено на территории, прилегающей к Центральному железнодорожному вокзалу Киева, правоохранительные органы в 2018 году. Раскрыли только 146 из них. Подавляющее большинство преступлений, которые совершались на вокзале, – это кражи. За год зафиксировано 927 фактов воровства, из них раскрыли только 95. Также произошло 96 грабежей, 7 разбойных нападений, 35 случаев мошенничества. В прошлом году на вокзале убили двух человек (оба преступления раскрыты), 12 умерли своей смертью, один – в результате несчастного случая. Пять человек на вокзале пропали без вести, еще одного человека похитили (преступление раскрыто).

В 10,596 млн грн обошлись бюджету Киева расходы на заграничные командировки 416 работников органов местной власти и самоуправления и других лиц в 2018 году. Расходы на одного участника в заграничном визите составили 25,5 тыс. грн. На торжественные приемы и обеспечение пребывания иностранных делегаций в столице в 2018 году было потрачено 2,364 млн грн.

8524 преступления было зарегистрировано за 12 месяцев прошлого года в Шевченковском районе Киева, что составляет шестую часть от всех зарегистрированных по городу. В тройку районов с наименее благополучной криминогенной обстановкой также попали Соломенский (8093) и Днепровский (5717) районы Киева. Меньше всего преступлений было в Печерском (2378) и Подольском районах (2563).

118 государственных услуг сейчас представляется гражданам в электронном виде. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Обещание на 2019 год – еще 50 электронных услуг.

Полную проверку 160 деклараций чиновников в том числе 84 народных депутатов Украины начало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

3 февраля в соборе Святой Софии в Киеве состоится интронизация главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

64% граждан считают что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". В то же время 15% респондентов высказались за предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, а еще 15% – за двуязычие на государственном уровне.

Выросла на 24,4% по сравнению с предыдущим годом средняя номинальная зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве в 2018 году и составила 7,1 тыс. грн. Заработная плата в пищевой промышленности увеличилась на 23,4%, до 8,3 тыс. грн. При этом рост средней заработной платы в стране по итогам 2018 года составил 25%.

Около 30 тыс. военнослужащих в 2018 году подписали контракт с Вооруженными силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Экономика

Вырос на 12,1% в 2018 году профицит платежного баланса Украины по сравнению с предыдущим годом – до 2,88 млрд долл.Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд.

Более 1 млн усиленных сертификатов и открытых ключей выдано в 2018 году центром сертификации при ГФС. Услугами этого центра воспользовались 361,3 тыс. клиентов. Чаще всего услугами центра пользуются физические лица – 247,1 тыс. Они получили 508,8 тыс. электронных ключей.Юридических лиц получили 535,6 тыс. усиленных сертификатов.

На 1,5 млрд долл. Украина и Норвегия подписали предварительные контракты, 1 млрд долл из этой суммы – инвестиции в возобновляемую энергетику, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Снизила на 32,8%, или на 5 млрд 638.53 млн куб. м – до 11 млрд 556,43 млн куб. м Украина с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа из подземных хранилищ по 26 января запасы в них. Год назад на эту дату газа было 12 млрд 921,53 млн куб. м, два года назад –10,253 млрд куб. м, три года назад –11 млрд 402,67 млн куб. м, четыре года назад –9 млрд 594,13 млн куб. м.

Не менее 100 км труб на общую сумму в 686 млн грнпланирует заменить в 2019 годуКП "Киевтеплоэнерго". В настоящее время в столице 80% тепловых сетей полностью изношены и требуют замены.

До 20 новых образцов вооружения будет поставлено ВСУ на протяжении 2019 года – таков государственный оборонный заказ этого года.

21,5 млн грн транспортного налога уплатили в 2018 году владельцы элитных автомобилей Киевской области, что превышает показатели 2017 года на 56%.

Активы 33 неплатежеспособных банков продал Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 21 по 25 января на сумму 94,16 млн грн. Из них на 84,1 млнгрн проданы права требования по кредитам, на 8,75 млн – основные средства банков. В течение текущей недели была запланирована продажа активов на 17,43 млрд грн. В 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрдгрн, в 2016 – на 3 млрд грн.

48,9 тыс. нарушений таможенных правил выявили таможни в 2018 году, стоимость предметов правонарушений составила 3,4 млрд грн.Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил за указанный период выросло на 51% по сравнению с 2017 годом, а стоимость предметов правонарушений – в два раза.

Купил 117,9 млн долларов Национальный банк в период с 21 по 25 января на межбанковском валютном рынке. С начала года НБУ купил на 159,9 млн долларов, а продал 54,33 млн. В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. В 2017 году купил 2,271 млрд долларов (в 2016 – 2,458 млрд), продал 1,009 млрд (в 2016 – 906 млн долларов).

Сократился на 24,8% в 2018 году импорт газа по сравнению с 2017 годом – с 14,1 млрд кубических метров до 10,6 млрд. Поставки осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" – с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании – с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%). В целом в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году – 67 компаний).

С дефицитом 59,2 млрд грн выполнен государственный бюджет Украины за 2018 год при утвержденном уровне 94,1 млрд грн, сообщило Госказначейство. Дефицит бюджета превысил два миллиарда долларов США в эквиваленте.

Принесла только 268,7 млн грн приватизация в 2018 году при утвержденном в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн.

Составили 286,4 млрд грн в минувшем году государственные заимствования при разрешенном в законе о госбюджете объеме в 308,3 млрд грн.

Привлекло рекордные 18,3 млрд грн в государственный бюджет 29 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280, 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% годовых. Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 22 дня под 6,25% годовых, 78 дней – на 37,6 млн долларов под 6,25%, 140 дней – на 0,49 млн долларов под 6,7% и 266 дней – на 7,03 млн долларов под 7,25%. В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 71 день на 5,633 млн евро под 4,5%.

Сократился на 25% промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в 2018 году по сравнению с 2017 годом и составил 61,5 тыс. тонн, сообщили в Ассоциации рыболовов Украины. При этом потребление рыбы в Украине в 2018 году составило 400 тыс. тонн.

Составила 22,6 тыс. га посевная площадь чеснока в Украине в 2018 году, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году.Наибольшие посевные площади чеснока сосредоточены в Винницкой, Одесской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской областях. Внутреннее выращивания обеспечивает 90% местного рынка.

В первом полугодии 2018 года на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карточек лишь 64 грн приходились на незаконные операции. По итогам 2017 было 77 грн, в 2016 году – 110 грн.

Сохранил на уровне 18% годовых Национальный банк учетную ставку. "Учитывая обновленный макроэкономический прогноз и намеченные риски, правление Национального банка считает, что целесообразно сохранить достаточно жесткие монетарные условия, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении НБУ.

Сократился с 71,8% до 62,7% ВВП государственный и гарантированный государством долг в 2018 году, сообщило Министерство финансов.В то же время, в абсолютном значении совокупный госдолг вырос: в гривневом выражении – на 26,94 млрд грн, до 2 трлн 168,63 млрд, в долларовом – на 2 млрд долл., до 78,3 млрд.

Увеличился на 8,7% по результатам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС, до 6,3 млрд долл. В 2016 году он был 4 млрд долл, в 2017 году – 5,8 млрд. Лидерами украинского аграрного экспорта на рынки ЕС остаются зерновые, которых экспортировано на 2,2 млрд долл., семена масличных культур – 1,1 млрд и масла – 1,1 млрд.

Возросли до 11 млрд долл. денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году, сообщила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова. Денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили 7,5 млрд долл., в 2017 году – 9,3 млрд.

Национальный банк считает реалистичным озвученный в октябре прогноз относительно замедления инфляции по итогам текущего года до 6,3% с 9,8% в 2018 году.

Ухудшил 3,4% до 3,3% Национальный банк оценку роста реального ВВП по итогам 2018 года. Прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным – 2,5% и 2,9% соответственно.

Выросли на 14% по сравнению с 2017 годом расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году, сообщила Государственная служба статистики. При этом расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 13,2%, а животного – на 16,2%.

Мир

В Стокгольме началось первое заседание нового арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома". Свои претензии "Нафтогаз" оценивает в 12 млрд долл.

77,2 тыс. иностранцев, которые в 2018 году проходили контроль на границе с Польшей, не получили разрешения на пересечение польской границы. Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.). Главными основаниями для отказа были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда, и отсутствие необходимых средств.

Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорд по доле экологичных автомобилей – как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах. Автомобили на новых источниках энергии (НИЭ), в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля равнялась 20,9%.

733 млрд долл. в 2018 г. инвесторы вложили в мировой рынок коммерческой недвижимости (рост на 4% за год), что является рекордным показателем за последние 10 лет, говорится в материалах компании JLL. Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон: инвестиции в его коммерческую недвижимость составили 36,4 млрд долл., увеличившись на 14% по сравнению с 2017 г. На втором месте Нью-Йорк с 31,4 млрд долл., на третьем – Париж (27,2 млрд). 30% глобальных сделок прошли всего в 12 городах: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Гонконг, Токио, Шанхай, Вашингтон, Сидней, Сингапур, Торонто и Мюнхен.

Погибли 10733 и пострадали 61,7 млн человек в мире в 2018 году из-за природных катаклизмов. Об этом сообщил Центр исследований по эпидемиологии стихийных бедствий (CRED) на основе результатов анализа 281 природного катаклизма.

Превысил 11,4 млрд долл. объем обращений за страховыми выплатами после ноябрьских лесных пожаров в Калифорнии, объявили власти штата.Самый разрушительный лесной пожар в истории Калифорнии, Camp Fire нанес экономический ущерб около 16,5 млрд долл., погибли 86 человек, разрушены 15 тыс. жилых домов. Крупнейшая калифорнийская генерирующая компания Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) подала заявление о банкротстве, поскольку ее оборудование могло стать причиной лесных пожаров. По законам штата, если это будет доказано, компания будет нести полную материальную ответственность за ущерб – речь идет о сумме свыше 30 млрд долл., не считая штрафов.

Президент Италии подписал декрет-закон вводящий в Италии так называемый гражданский доход, а также предлагающий новый порядок выхода на пенсию.Гражданский доход – выплаты до 780 евро в месяц, правительство намерено предоставлять самым бедным слоям населения. Для того чтобы получать этот доход, граждане должны как минимум восемь часов в неделю уделять общественным работам, предоставлять свидетельства того, что они ищут работу, а также принять одно из трех первых предложений по работе.Также нормативный акт позволяет выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет. При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин.

Стоимость майнинга одного Bitcoin сейчас превышает реальную стоимость самой криптовалюты, подсчитали аналитики JPMorgan Chase & Co.Так, в VI квартале 2018 года затраты на создание одного Bitcoin составили в среднем 4060 долл., что значительно выше его текущей стоимости. Сегодня Bitcoin торгуется ниже 3600 долл. Большая часть расходов на майнинг связана с оплатой энергии, необходимой для работы мощных и энергозатратных компьютеров.

Концерн Volkswagen стал крупнейшим в мире производителем автомобилей по итогам 2018 года – продано 10,8 млн машин. Toyota продала 10,6 млн автомобилей. Volkswagen удерживает первое место третий год подряд.Этому автоконцерну помимо одноименного бренда также принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.

Вложит 4 млрд евро компания Robert Bosch, один из ведущих мировых поставщиков автокомпонентов, до конца 2022 года в разработку беспилотных автомобилей. Также компания планирует в течение пяти лет нанять еще 25 тыс. специалистов для разработки программного обеспечения. Кроме того, до конца 2021 года она увеличит число сотрудников, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в четыре раза – до 4 тыс. человек.

Впервые популярность всех значительных лидеров в мире снизились такой вывод сделал американский институт Гэллапа, занимающийся исследованиями общественного мнения. Нынешний опрос был проведен в 45 странах мира и охватил 47 тысяч респондентов. Одним из объяснений этого могут стать многочисленные конфронтации на международной арене, которые отразились на рейтинге политиков. Список популярных лидеров возглавила Ангела Меркель, которая вытеснила с первого места Эммануэля Макрона. Опрос показал, что она более популярна в Африке и странах Европы, не входящих в ЕС, и в Канаде, а не дома, в Евросоюзе.

Сохранила в диапазоне 2,25 – 2,50% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США процентную ставку по федеральным кредитным средствам. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Facebook получила рекордную прибыль в четвертом квартале, которая при этом оказалась выше консенсус-прогноза. Ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 6,882 млрд долл., 4,268 млрд, полученными за аналогичный период 2017 года.Выручка подскочила на 30% и достигла 16,914 млрд долл.

Apple сообщила о первом снижении доходов и прибыли за 10 лет, компания объясняет это резким падением продаж в Китае. В последние три месяца 2018 года выручка составила 84,3 млрд долл., что на 4,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Прибыль компании упала до 19,97 млрд долл.

Samsung Electronics сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 31%.Снижение этого показателя было отмечено впервые с осени 2016 года, когда компания потратила значительные средства на отзыв смартфонов Galaxy Note 7 из-за случаев их возгорания.

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