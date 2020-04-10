Награжденному за "оборону Славянска" боевику дали 15 лет тюрьмы

Тернопольский суд, который ранее вынес суровый приговор боевику "Рыжему", приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Славянска Игоря Кравцова, который командовал боевыми подразделениями группировок "Брянка СССР" и "Призрак" в т.н. "ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, к незаконным вооруженным формированиям мужчина добровольно присоединился в 2014 году.

Отмечается, что за участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе в рядах ОПГ "Призрак" злоумышленника неоднократно награждали знаками отличиями боевиков, в частности за "оборону Славянска".

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А позже он перешел в ОПГ "Брянка СССР", где стал "заместителем командира 1-й механизированной роты" и, в частности, командовал боевиками на опорном пункте террористов возле Первомайска в Луганской области.

Фото: пресс-служба СБУ

По материалам СБУ суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Злоумышленник объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в декабре районный суд Сватова в Луганской области вынес приговор главарю диверсионно-террористической группы так называемой ЛНР.

Кроме того, в том же месяце в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий.

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