Накануне Нового года в Украине объявлено штормовое предупреждение

Воторник в Украине будет очень ветрянный, украинцев предупредили об ухудшении погоды

/ Фото: Сегодня

До Нового года остались часы и украинцы полным ходом готовятся к празднику, но погода не особо порадует – на большей части территории страны объявлено штормовое предупреждение

Так, 31 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый).

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Отметим, что в целом сегодня погода ожидается мокрая (кроме южных и восточных областей) – синоптики обещают мокрый снег с дождем и плюсовую температуру днем, ночью – пару градусов мороза.

Отметим, что в ближайшие дни погода наладится – прекратятся осадки, немного потеплеет днем. Читайте подробней прогноз погоды на начало 2020 года.

А тем временем не только декабрь оказался аномально теплым в Украине в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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