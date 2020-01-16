Накануне премьеры премьеры проекта "Вечер с Яниной Соколовой" журналистка рассказала ожиданиях и планах

С 16 января в эфире информационного телеканала "Украина 24" появится программа "Вечер с Яниной Соколовой", которая с октября 2018 года выходит на платформе YouTube и уже получила две серебряные кнопки за количество подписчиков. Сегодня журналистка рассказала об ожиданиях, которые возлагает на премьеру.

"Каждый может посмотреть проект на Youtube. Мы же все-таки не в России. И все-таки зрители телевидения – другая совсем аудитория. Есть люди, которые доверяют российским СМИ, верят фейкам про Украину.И они наконец-то увидят противоположную сторону. Потому что за прошлые пять лет агрессии РФ на востоке страны, мы не имели сильного информационного сопротивления. И когда был создан проект "Вечер", мы буквально за 1,5 месяца собрали 100 тысяч подписчиков по всему миру. И на данный момент я могу сказать, что мы – люди, которые монополизировали эту нишу. И хотим, чтобы таких проектов становилось больше. Ну а каналу "Украина 24", как и всему холдингу – большое спасибо и "респект" за смелость. Ведь за это время не один канал обращался ко мне с просьбой ретранслировать, но не со всеми удалось договориться. В том числе, из-за редакционной политики. Я категорически простив влияния на редакционную политику продукта. Вот он есть, вы его видите, мы имеем свои принципы. Если мои принципы, принципы команды совпадают с нашими – давайте работать. Я счастлива, что так произошло".

Также журналистка и телеведущая рассказала о том, что изменится в проекте после его выхода на телеэкраны.

"Мы, на самом деле, в постоянном обновлении. Мы из тех людей, которые считают, что если не обновляться, то ты просто теряешь жажду жизни, жажду к производству продукта. Поэтому, безусловно, уже сегодня зрители телеканала "Украина 24" получат обновленный визуально продукт. Более того, мы будем акцентировать внимание на тех исторических фактах, которые с помощью переписывания истории, созданной российскими политиками, российской властью, иногда пророссийскими телеканалами, которые сейчас существуют на территории Украины. Большинство зрителей, смотря эти программы, воспринимали их иначе. Поэтому, мы хотим донести, какими они были на самом деле".

На вопрос о том, ставит ли команда проекта перед собой какие-то еще цели, кроме антипропаганды, есть ли у них просветительская цель, Янина ответила следующее:

"Мы это делали периодически. А сейчас решили сакцентироваться, чтобы эта рубрика была постоянной. То есть рубрика, про украинскую историю, которая была испорчена советским шлейфом и российским отношением к нашей истории. Я знаю, что нас много смотрят на оккупированных территориях. Безусловно, они это делают в интернете. Но если территории, которые близки к "серой зоне", смогут посмотреть проекты антипропаганды, и перед этим, может, щелкнув пультом, увидят какие-то российские продукты, будут иметь сопротивление, они смогут сравнивать. А когда ты сравниваешь, ты всегда понимаешь, на какой стороне правда. Поэтому, я счастлива, что мы стартуем".

Напомним, премьера проекта "Вечер с Яниной Соколовой" состоится сегодня, 16 января в 22:30 на телеканале "Украина 24".

Телеканал "Украина 24" доступен на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV, а также на платформах YouTube, FacebookиTelegram.

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