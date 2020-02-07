Наказали за настойчивость: российским актерам на 10 лет запретили въезд в Украину

После сообщений о том, что СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину, появилась информация, что российские актеры получили 10 лет запрета на въезд в Украину, за повторную попытку пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Группа граждан Российской Федерации прибыла вчера в один из пунктов пропуска на украинском-молдавской границе. Работникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель" и согласно уверениям относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях. Однако выяснилось, что двое из россиян являются актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущено через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину. После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.

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"Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд", – отметили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом, нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым. Митрошиной запретили въезд в Украину.

Мы также сообщали, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

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